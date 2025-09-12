У п'ятницю, 12 вересня, принц Гаррі прибув до Києва. Його візит до України не анонсували.

Гаррі приїхав до столиці України потягом. Укрзалізниця опублікувала в інстаграмі відео прибуття принца, пише Show 24.

Принц Гаррі приїхав до Києва, аби на власні очі побачити руйнування, які спричинила Росія за час повномасштабного вторгнення. Крім того, він планує зустрітися з українськими ветеранами та високопосадовцями.

На відео герцог Сассекський виходить з потяга й обіймається з генеральною директоркою реабілітаційного центру Superhumans Center у Львові Ольгою Руднєвою, а також розмовляє з представниками Укрзалізниці.

До речі, Гаррі вручили подарунок – фірмову чашку української компанії.

Під час візиту Гаррі й команда його фонду "Ігри нескорених" мають детально описати нові ініціативи щодо підтримки та реабілітації поранених. Він відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що принц зустрінеться з 200 ветеранами й прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Герцог Сассекський розповів, що спершу його запросила до Києва Ольга Руднєва, коли вони випадково зустрілись у Нью-Йорку. Згодом чоловік отримав офіційне запрошення.

