Принц Гаррі вперше приїхав до Києва: у мережі з'явилося відео, як його зустрічали на вокзалі
У п'ятницю, 12 вересня, принц Гаррі прибув до Києва. Його візит до України не анонсували.
Гаррі приїхав до столиці України потягом. Укрзалізниця опублікувала в інстаграмі відео прибуття принца, пише Show 24.
До слова Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом
Принц Гаррі приїхав до Києва, аби на власні очі побачити руйнування, які спричинила Росія за час повномасштабного вторгнення. Крім того, він планує зустрітися з українськими ветеранами та високопосадовцями.
На відео герцог Сассекський виходить з потяга й обіймається з генеральною директоркою реабілітаційного центру Superhumans Center у Львові Ольгою Руднєвою, а також розмовляє з представниками Укрзалізниці.
До речі, Гаррі вручили подарунок – фірмову чашку української компанії.
Під час візиту Гаррі й команда його фонду "Ігри нескорених" мають детально описати нові ініціативи щодо підтримки та реабілітації поранених. Він відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що принц зустрінеться з 200 ветеранами й прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.
Герцог Сассекський розповів, що спершу його запросила до Києва Ольга Руднєва, коли вони випадково зустрілись у Нью-Йорку. Згодом чоловік отримав офіційне запрошення.
Що відомо про попередній візит принца Гаррі до України?
- Нагадаємо, у квітні принц Гаррі також здійснив неанонсований візит в Україну. Він відвідав Superhumans Centre у Львові, де зустрівся з пораненими українськими захисниками.
- Герцог Сассекський поспілкувався Романом Олексівим, який постраждав внаслідок російської атаки по Вінниці 14 липня 2022 року. У той день хлопець отримав опіки й втратив маму.
- Гаррі, крім того, зустрівся з українською парамедикинею Юлією Паєвською на псевдо "Тайра", яка потрапила в російський полон у березні 2022 року під час облоги Маріуполя. ЇЇ звільнили у червні того ж року.
-