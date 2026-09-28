Принц Гарри рассказал о возвращении в Великобританию и поделился тем, как себя чувствуют его дети

Принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году сложили полномочия старших членов королевской семьи и переехали в США. После шести лет жизни в Калифорнии в прошлом месяце супруги вместе с детьми вернулись в Великобританию.

В интервью канадскому телеканалу CTV News принц Гарри рассказал, как он себя чувствует после возвращения и как его дети восприняли новую жизнь в Великобритании.

Это замечательно. Я очень рад снова оказаться на британской земле. Дети счастливы в школе, а для меня это возможность по-настоящему сосредоточиться на подготовке к Invictus Games, которые состоятся в Бирмингеме в июле следующего года,

– сказал герцог Сассекский.

Считается, что сейчас семья живет в частном доме в районе Котсуолдс, недалеко от Лондона.

В то же время детям Гарри и Меган – семилетнему Арчи и пятилетней Лилибет – вскоре после начала учебы пришлось сменить школу. Причиной стали опасения относительно их безопасности по дороге в учебное заведение.

Принц Гарри с детьми / Фото со страницы Меган Маркл в инстаграме

Когда Гарри спросили, почему они решили вернуться в Великобританию, он ответил, что "причин было много", но не стал рассказывать подробности.

Кстати, недавно близкая подруга Меган Маркл приехала в Великобританию и показала новые фото с герцогиней и принцем Гарри.