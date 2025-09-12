Перед своей поездкой в Украину принц Гарри несколько дней провел в Великобритании. Постепенно раскрываются подробности о его пребывании в родной стране.

В частности, стало известно, что герцог Сассекский "жалеет" и хочет "восстановить" свои отношения с королевской семьей и британцами. Сообщает Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

Детали о позиции принца Гарри относительно его взаимоотношений с родными и британским народом раскрыл инсайдер.

Гарри теперь жалеет о некоторых своих поступках. Он хочет восстановить отношения с семьей и с людьми в Великобритании. Трудно представить, что он когда-то вернется жить в Британию, но это может стать началом чего-то, что хотя бы позволит им снова функционировать как более широкая семья,

– отметил источник, близкий к герцогу Сассекскому.

Почему отношения принца Гарри с отцом ухудшились?