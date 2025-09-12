После встречи с Чарльзом III: стало известно, что принц Гарри жалеет о своих поступках
- Принц Гарри сожалеет о своих поступках и хочет восстановить отношения с королевской семьей и британцами.
- Встреча с королем Чарльзом III, первая с февраля прошлого года, длилась 45 минут и может стать началом налаживания этих отношений.
Перед своей поездкой в Украину принц Гарри несколько дней провел в Великобритании. Постепенно раскрываются подробности о его пребывании в родной стране.
В частности, стало известно, что герцог Сассекский "жалеет" и хочет "восстановить" свои отношения с королевской семьей и британцами. Сообщает Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.
Детали о позиции принца Гарри относительно его взаимоотношений с родными и британским народом раскрыл инсайдер.
Гарри теперь жалеет о некоторых своих поступках. Он хочет восстановить отношения с семьей и с людьми в Великобритании. Трудно представить, что он когда-то вернется жить в Британию, но это может стать началом чего-то, что хотя бы позволит им снова функционировать как более широкая семья,
– отметил источник, близкий к герцогу Сассекскому.
Почему отношения принца Гарри с отцом ухудшились?
- В 2020 году герцог Сассекский вместе с женой Меган Маркл решили отказаться от статуса старших членов королевской семьи и переехать с детьми в США. Из-за этого Гарри потеряли официальную охрану в Великобритании, что стало серьезным препятствием для его возвращения в страну и значительно ухудшило отношения с отцом.
- Дополнительно напряжение усиливали его откровенные интервью, документальный фильм на Netflix и книга воспоминаний, в которых он критиковал короля, королеву и брата.
- Несмотря на это, 10 сентября Гарри впервые с февраля прошлого года встретился с отцом в Кларенс-Хаусе. Встреча длилась около 45 минут и стала первым шагом к возможному налаживанию отношений.