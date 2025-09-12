Перед своєю поїздкою до України принц Гаррі декілька днів провів у Великій Британії. Поступово розкриваються подробиці про його перебування у рідній країні.

Зокрема, стало відомо, що герцог Сассекський "шкодує" та хоче "відновити"свої стосунки з королівською родиною та британцями. Повідомляє Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

Деталі про позицію принца Гаррі щодо його взаємин з рідними та британським народом розкрив інсайдер.

Гаррі тепер шкодує про деякі свої вчинки. Він хоче відновити стосунки з родиною та з людьми у Великій Британії. Важко уявити, що він колись повернеться жити до Британії, але це може стати початком чогось, що хоча б дозволить їм знову функціонувати як ширша сім'я,

– зазначило джерело, близьке до герцога Сассекського.

Чому стосунки принца Гаррі з батьком погіршилися?