Принц Уильям огорчил Елизавету II незадолго до ее смерти: чего боялась королева

Королева Елизавета II была не слишком довольна поведением принца Уильяма. Оказывается, что покойная монархиня имела относительно внука определенные опасения за несколько месяцев до своей смерти.

Такая информация указана в отрывке книги британского автора Роберта Джобсона – The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival. Об этом сообщает The Daily Mail, передает 24 Канал.

Королева Елизавета II опасалась, что принц Уильям может стать "королем-селебрити".

В книге упоминается случай, произошедший в июле 2022 года. Елизавета II должна была посетить торжественное открытие нового госпиталя Thames Hospice в Беркшире – это событие имело для нее важное значение. Но королева плохо себя чувствовала, поэтому попросила принца Уильяма ее заменить. Но тот отказался.

Расписание Уильяма вполне могло бы вместить это задание, которое возникло в последний момент, но он отказался, ссылаясь на родительские обязанности. Это не только разочаровало его бабушку, но и разозлило,

– говорится в книге.

Поговаривают, что тогда Елизавета II иронично заметила: "Разве для этого не существуют няни и полицейские?".

Королева не хотела никого подвести, поэтому попросила принцессу Анну сопровождать ее на мероприятии.

Интересно, что ранее помощница личного секретаря Елизаветы II рассказывала интересные факты о ее характере для The Telegraph. Например, королева любила, когда что-то шло не по плану.

Также по словам Джобсона, принц Уэльский в 2022 году провел лишь 190 встреч, тогда как его отец – 497. Можно предположить, что для Уильяма гораздо важнее его семья, чем обязанности перед монархией. К тому же мужчина просил у Чарльза III сократить количество его официальных встреч до конца 2024 года из-за болезни жены Кейт. Король отклонил его просьбу.

Каким королем хочет быть принц Уильям?

Согласно королевским источникам, принц Уильям готовится к тому, что однажды станет королем Соединенного Королевства. И прежде всего он стремится быть намного современнее, чем его предшественники.

Такое стремление он хочет проявить на своей коронации. Например, принц Уильям размышляет над тем, чтобы отменить присягу публики на верность монарху.