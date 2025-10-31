Янович и Хоменко запремьерили новое шоу: кто стал первым гостем "Протагонистов"

Ведущий и актер Женя Янович и режиссер и основатель творческого объединения МУР Александр Хоменко презентовали первый выпуск совместного ютуб-проекта "Протагонисты". Гостем стал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Премьера первого выпуска "Протагонистов" состоялась на ютуб-канале Женя Яновича вчера, 30 октября, передает 24 Канал. Интеллектуально-ироническое шоу будет выходить каждый четверг.

"Протагонисты" – это авторский формат Женя Яновича и Александра Хоменко, который не имеет аналогов в мире. Друзья создали некий культурный батл о выдающихся украинских деятелей культуры и истории.

Я уверен, что это проект с огромным потенциалом. Ставлю целью, чтобы школьники и студенты начали играть в "Протагонистов" между собой. Поверьте, если попробовать, это очень затягивает,

– поделился Янович.

В шоу ведущие выбирают по одной фигуре и "защищают" ее, рассказывая малоизвестные факты об этом человеке. В первом выпуске протагонистом Яновича был ученый Сергей Королев, а протагонистом Хоменко – общественный деятель Евгений Чикаленко.

Александр Хоменко признался, что волновался перед запуском ютуб-проекта.

Надеюсь, это пойдет в массы, потому что чувствую, что это – нужно, полезно, актуально. Потому что если мы не будем знать своего прошлого, то трудно строить будущее. А этот проект – как раз письмо признание в любви нашему прошлому и его героям,

– сказал он.

Женя Янович и Александр Хоменко в шоу "Протагонисты" / Фото пресс-служба

В первом выпуске Яновича и Хоменко в четырех раундах оценивал Дмитрий Кулеба.

Все, что делается, чтобы приблизить героев украинской истории к нам, – это хорошо. Поэтому "Протагонисты" – это хорошо. Еще и остроумно, потому что за дело приближения взялись не бесталанные Евгений и Саша. Больше бы таких украинских медиапродуктов. А их и будет больше, если вы их будете смотреть,

– отметил дипломат.

Женя Янович, Дмитрий Кулеба и Александр Хоменко / Фото пресс-служба

В конце выпуска зрители голосовали за фаворита батла: они донатили на банку одной или другой фигуры. Все собранные средства команда шоу "Протагонисты" перечислит на сбор "Русориз" Сергея Стерненко.

Важно! Вы также можете присоединиться к помощи Силам обороны Украины. Банка за Сергея Королева – вот здесь, банка за Евгения Чикаленко – по этой ссылке.

Первый выпуск шоу "Протагонисты": смотрите видео онлайн

