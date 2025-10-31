Янович і Хоменко запрем'єрили нове шоу: хто став першим гостем "Протагоністів"

Ведучий і актор Женя Янович та режисер і засновник творчого об'єднання МУР Олександр Хоменко презентували перший випуск спільного ютуб-проєкту "Протагоністи". Гостем став ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Прем'єра першого випуску "Протагоністів" відбулась на ютуб-каналі Женя Яновича вчора, 30 жовтня, передає 24 Канал. Інтелектуально-іронічне шоу виходитиме щочетверга.

"Протагоністи" – це авторський формат Женя Яновича та Олександра Хоменка, який не має аналогів у світі. Друзі створили такий собі культурний батл про видатних український діячів культури й історії.

Я впевнений, що це проєкт з величезним потенціалом. Ставлю за мету, аби школярі та студенти почали грати у "Протагоністів" між собою. Повірте, якщо спробувати, це дуже затягує,

– поділився Янович.

У шоу ведучі обирають по одній постаті й "захищають" її, розповідаючи маловідомі факти про цю людину. У першому випуску протагоністом Яновича був науковець Сергій Корольов, а протагоністом Хоменка – громадський діяч Євген Чикаленко.

Олександр Хоменко зізнався, що хвилювався перед запуском ютуб-проєкту.

Сподіваюсь, це піде в маси, бо відчуваю, що це – потрібно, корисно, актуально. Бо якщо ми не будемо знати свого минулого, то важко будувати майбутнє. А цей проєкт – якраз лист зізнання в коханні нашому минулому та його героям,

– сказав він.

Женя Янович і Олександр Хоменко у шоу "Протагоністи" / Фото пресслужба

У першому випуску Яновича і Хоменка у чотирьох раундах оцінював Дмитро Кулеба.

Все, що робиться, аби наблизити героїв української історії до нас, – це добре. Тому "Протагоністи" – це добре. Ще й дотепно, бо за справу наближення взялися не безталанні Євген та Сашко. Більше б таких українських медіапродуктів. А їх і буде більше, якщо ви їх дивитиметеся,

– зазначив дипломат.

Женя Янович, Дмитро Кулеба й Олександр Хоменко / Фото пресслужба

Наприкінці випуску глядачі голосували за фаворита батлу: вони донатили на банку однієї чи іншої постаті. Усі зібрані кошти команда шоу "Протагоністи" перерахує на збір "Русоріз" Сергія Стерненка.

Важливо! Ви також можете долучитися до допомоги Силам оборони України. Банка за Сергія Корольова – ось тут, банка за Євгена Чикаленка – за цим посиланням.

