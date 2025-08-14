Против известного украинского блогера Елены Мандзюк открыли уголовное производство. Инфлюенсер уже отреагировала на эту новость, опубликовав возмущенный пост в соцсетях.

Сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Так, около месяца назад в комментариях под одним из своих постов Елена написала, что ее дети "могут от*здить другого ребенка, который говорит на языке террористов".



После этого против нее по заявлению народного депутата Алексея Гончаренко было открыто уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Полиция начала досудебное расследование по факту разжигания вражды.

Получил письмо-подтверждение от главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области. Дело держу на личном контроле,

– написал политик в своем телеграм-канале.

Как на уголовное производство отреагировала Елена Мандзюк?

Сама блогер призналась, что об открытии дела узнала из соцсетей, и эмоционально отреагировала.

Почему в тылу украинцев травят за ненависть ко всему русскому? Почему мы должны страдать не только на войне, но и дома? Почему государство закрывает глаза на пророссийскую нечисть и наказывает тех, кто борется с ней? А главное, почему мы, украинцы, до сих пор вынуждены оправдываться за то, что хотим жить в Украине, говорить на украинском и защищать себя от всего московитого?,

– возмутилась Мандзюк.

Заметим, недавно Елена Мандзюк попала в ещё один языковой скандал.