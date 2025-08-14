Проти Олени Мандзюк відкрили кримінальне провадження: блогерка емоційно відреагувала
- Проти блогерки Олени Мандзюк відкрито кримінальне провадження за розпалювання ворожнечі через висловлювання про російськомовних дітей.
- Мандзюк емоційно відреагувала на провадження.
Проти відомої української блогерки Олени Мандзюк відкрили кримінальне провадження. Інфлюенсерка вже відреагувала на цю новину, опублікувавши обурений допис у соцмережах.
Повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Так, близько місяця тому в коментарях під одним зі своїх дописів Олена написала, що її діти "можуть від*здити іншу дитину, яка говорить мовою терористів".
Олена Мандзюк заявила, що її діти можуть відлупцювати інших дітей, якщо ті говорять російською / Скриншоти з інстаграму
Після цього проти неї за заявою народного депутата Олексія Гончаренка було відкрито кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом розпалювання ворожнечі.
Отримав лист-підтвердження від головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Справу тримаю на особистому контролі,
– написав політик у своєму телеграм-каналі.
Як на кримінальне провадження відреагувала Олена Мандзюк?
Сама блогерка зізналася, що про відкриття справи дізналася з соцмереж, і емоційно відреагувала.
Чому в тилу українців цькують за ненависть до всього російського? Чому ми маємо страждати не тільки на війні, а й вдома? Чому держава закриває очі на проросійську нечисть і карає тих, хто бореться з нею? А головне, чому ми, українці, досі змушені виправдовуватись за те, що хочемо жити в Україні, говорити українською і захищати себе від всього московитого?,
– обурилася Мандзюк.
Олена Мандзюк відреагувала на те, що проти неї відкрили кримінальне провадження / Скриншот з інстаграм
Зауважимо, нещодавно Олена Мандзюк потрапила в ще один мовний скандал.