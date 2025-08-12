Телеведущая Анна Жижа вспомнила работу в "Ревизоре". Шеф-редактор рассказала, что происходило за кулисами громких проверок и вспомнила об угрозах, которые звучали во время съемок.

Также Анна Жижа призналась, вернется ли легендарный "Ревизор" на экраны. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".

Анна рассказала, что съемки "Ревизора" была эмоционально изнурительными, ведь каждый выпуск мог повлиять на дальнейшую судьбу ресторана, кафе, или иного заведения сферы обслуживания. К тому же на команду было серьезное давление.

Угрожали очень часто. Звонили чиновники, называли фамилию и говорили: "Вы понимаете, что я сделаю с вами и вашим каналом?" Но никакие угрозы не оправдались,

– отметила шеф-редактор проекта.

В то же время она заверила, что лично ей никогда не предлагали взятки, а команда пыталась сделать программу максимально честной и прозрачной.

Вернется ли "Ревизор" на экраны?

Анна Жижа не исключает, что это может произойти после завершения войны.

Ресторанный бизнес снова потребует тонуса, и программа "Ревизор" как нельзя лучше может это предоставить,

– объяснила ведущая.

В то же время добавила, что придется полностью перезапустить формат с учетом новых реалий украинцев.