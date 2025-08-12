Телеведуча Анна Жижа пригадала роботу в "Ревізорі". Шеф-редакторка розповіла, що відбувалося за лаштунками гучних перевірок і згадала про погрози, які лунали під час зйомок.

Також Анна Жижа зізналася, чи повернеться легендарний "Ревізор" на екрани. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

Вас також може зацікавити Варшава, тисячі українців і Макс Корж: як концерт перетворився на черговий скандал

Анна розповіла, що зйомки "Ревізорі" була емоційно виснажливими, адже кожен випуск міг вплинути на подальшу долю ресторану, кафе, чи іншого закладу сфери обслуговування. До того ж на команду був серйозний тиск.

Погрожували дуже часто. Дзвонили високопосадовці, називали прізвище і казали: "Ви розумієте, що я зроблю з вами й вашим каналом?" Але жодні погрози не справдилися,

– зазначила шеф-редакторка проєкту.

Водночас вона запевнила, що особисто їй ніколи не пропонували хабаря, а команда намагалася зробити програму максимально чесною та прозорою.

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

Чи повернеться "Ревізор" на екрани?

Анна Жижа не виключає, що це може статися після завершення війни.

Ресторанний бізнес знову потребуватиме тонусу, і програма "Ревізор" якнайкраще може це надати,

– пояснила ведуча.

Водночас додала, що доведеться повністю перезапустити формат із врахування нових реалій українців.