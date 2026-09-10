Буквально близняшки: Риз Уизерспун поразила сеть совместным фото с 27-летней дочерью, которая как две капли воды на нее похожа

Известная голливудская актриса Риз Уизерспун нечасто делится семейными снимками, однако по случаю праздника сделала исключение. Звезда показала свою взрослую дочь Аву, которая отпраздновала 27-летие, и вызвала настоящий фурор в сети.

На своей странице в инстаграме Риз опубликовала нежное совместное фото с наследницей. На снимке звездная мама и ее дочь позируют в стильных черных нарядах, искренне улыбаясь в камеру. Актриса решила публично поздравить Аву с днем рождения и посвятила ей очень теплые слова. Уизерспун призналась, что гордится тем, какой творческой, внимательной и веселой личностью выросла ее девочка.

С днем рождения, моя любимая девочка Ава! Ты невероятно творческая, внимательная и очень веселая. Продолжай сиять своим прекрасным светом, моя девочка. Я тебя люблю!

– трогательно написала знаменитость.

Риз Уизерспун с дочерью / фото из инстаграма

Поклонники актрисы сразу засыпали именинницу поздравлениями. Однако наибольшее внимание комментаторов привлекло невероятное внешнее сходство Риз и Авы. Поклонники в один голос отмечают, что девочка выросла абсолютной копией своей звездной мамы, а некоторые даже признались, что долго вглядывались в снимок, чтобы понять, кто есть кто.

В комментариях пользователи активно пишут:

"Так красиво. Вы обе очень похожи",

"Близнецы",

"Ей для этого даже папа не понадобился",

"Она – твоя маленькая копия".

Комментарии / фото из инстаграма

Напомним, что отцом 27-летней Авы является первый муж Риз Уизерспун – американский актер Райан Филлипп. В этом же браке у бывшей супружеской пары также родился сын Дикон. Впоследствии актриса вышла замуж во второй раз, в этих отношениях на свет появился еще один сын знаменитости – Теннесси.

А тем временем 18-летняя дочь Миллы Йовович, которая является точной копией мамы, дебютировала на Венецианском кинофестивале.