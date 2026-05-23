Автор культового хита It Takes Two: умер американский рэпер Роб Бейс

Хип-хоп легенда Роб Бейс ушел из жизни. Исполнитель, которого знают за хит It Takes Two, умер после борьбы с раком.

Роб Бейс (настоящее имя – Роберт Джиньярд) умер в возрасте 59 лет. В последние мгновения жизни рядом с ним была его семья. Об этом сообщили на официальной странице музыканта в инстаграме.

В заметке рассказали, что исполнитель ушел из жизни в пятницу, 22 мая, через несколько дней после дня рождения.

Известно, что последние годы жизни Роб Бейс боролся с онкологическим заболеванием. Однако его близкие не рассекречивали детали и не делились с публикой, в каком состоянии находится музыкант.

Музыка, энергия и наследие Роба помогли сформировать целое поколение и подарили радость миллионам людей во всем мире. Вне сцены он был любящим отцом, семьянином, другом и творческой силой, чье влияние никогда не будет забыто,

– говорится в заявлении.



Роб Бейс ушел из жизни / Фото из инстаграма музыканта

Что известно о Робе Бейсе?

Рэпер родился в Гарлеме, штат Нью-Йорк. Он стал известным как участник хип-хоп дуэта Rob Base and DJ E-Z Rock. Первый сингл вышел в 1986 году, а уже через два года группа получила мировую известность. Тогда на свет появился хит It Takes Two, ставший классикой хип-хопа.

Песня заняла третью строчку в чарте Billboard Hot Dance/Club Songs и получила статус платиновой от Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии. Треком вдохновлялись другие известные исполнители, также он звучал в фильмах и играх.