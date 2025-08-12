Роман Скорпион – современный украинский певец, который продвигает украиноязычные треки. Возможно, не все знают, но слава к артисту пришла через тернии.

Роман родом из города Николаев, что во Львовской области. В силу определенных обстоятельств семья переехала в Старосамборский район, где парень учился в школе. Интересно, что еще с детства он проявил интерес к музыке и пению, поэтому был участником церковного хора. Певец рос в многодетной семье, а впоследствии и вообще стал опекуном для младших братьев и сестер. Как развивалась карьера Романа Скорпиона, что известно о личной жизни и при чем здесь Тоня Матвиенко, и где сейчас артист, читайте в материале Show24.

Важно Варшава, тысячи украинцев и Макс Корж: как концерт превратился в очередной скандал

Поварство или музыка: как Роман Скорпион сделал свой выбор?

Родители артиста считали, что сыну лучше учиться на повара, и парень мечтал о музыке. После окончания школы поступил в Самборское училище культуры по классу хорового дирижирования. Первые песни Роман начал писать именно в студенческие годы. Тогда он создал композицию "Так сильно", которая сегодня довольно известна среди масс.

Роман Скорпион – "Так сильно": смотрите видео онлайн

Тогда Скорпион начал записывать первые песни, а также работал ведущим мероприятий. Но в один момент его жизнь перевернулась с ног на голову. Когда Роману было 20 лет, его отец исчез, а мать умерла. Так как он остался самым старшим в семье, то артист должен был заниматься младшими братьями и сестрами.

Роман Скорпион с семьей / Фото издания Oboz.ua

Но несмотря на такие события в жизни, Роман уже в 2013 году дал концерт в рамках межнационального шоу, а впоследствии выпустил одни из самых популярных треков – "Фата" и "Поцілую". В 2016 – украинская публика услышала трек "Закохався", а певец отправился в небольшой тур по западным городам Украины. Постепенно популярность начала выходить на достойный уровень, а уже через год вышел первый украиноязычный альбом "Поцілую тебе".

Личная жизнь – или свободное сердце Романа Скорпиона?

Что интересно, до сих пор поклонники артиста не знают, свободно ли его сердце, но Роман предпочитает не говорить на эту тему в публичном пространстве.

Но в прошлом году в СМИ распространились слухи якобы Скорпион закрутил роман с замужней Тоней Матвиенко. Для инфоповода выбрали частые появления на публике артистов вместе, а фаны начали писать, что певцы "очень хорошая пара".

Роман Скорпион и Тоня Матвиенко: смотрите видео онлайн

Определенный период времени артисты никак не реагировали на слухи, и однажды певец решил расставить все на свои места. По словам исполнителя, никакого романа между ними нет.

В социальных сетях сейчас активно обсуждают меня с Тоней Матвиенко. Особенно паблики, которые распространяют информацию, будто бы эксклюзив и детали, о которых мы сами даже не знаем. Вы знаете, мы с Тоней взрослые люди и разберемся со своей жизнью без ваших комментариев. Вам рекомендую заняться личной жизнью,

– заявил певец.

Сама же певица решила не высказываться на эту тему.

Где сейчас Роман Скорпион?

Артист живет в Украине, активно ведет соцсети, а также гастролирует. Роман снимает комедийные видео и даже делится рецептами блюд, которые самостоятельно готовит.

Роман Скорпион готовит блюдо: смотрите видео онлайн

Также певец поддерживает ВСУ и продолжает работать над развитием творчества.

Ранее мы рассказывали о свадьбе звезд и показали архивные кадры с праздника.