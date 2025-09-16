Российские телеграмм-каналы сделали громкие заявления относительно семьи Софии Ротару. По их словам, сын артистки имеет российское гражданство и якобы до сих пор платит налоги в бюджет РФ.

В сообщении говорится, что еще в 2015 году Руслан Евдокименко, сын Ротару, получил российский паспорт, а через год стал предпринимателем и директором ООО "Вилла София", что в оккупированном Крыму, пишет Show24 со ссылкой на российский телеграм-канал Shot.

Все время владелицей оставалась София Ротару. Как пишет пропагандистский канал, до 2019 года семья получала прибыль в размере более 2 миллионов рублей и подавала финансовый отчет в российскую налоговую. Но уже в 2020 году компания понесла значительные убытки – примерно в 6 миллионов рублей, поэтому сын певицы ликвидировал бизнес и закрыл индивидуальное предпринимательство.

София Ротару с сыном / Фото из инстаграма певицы

Артистка боялась, что "Виллу Софию" конфискуют, ведь российские власти неоднократно заявляли о намерении национализировать здание, поэтому якобы переоформила право собственности на сына Руслана. Канал пишет, что исполнительница до сих пор платит деньги садовнику, который ухаживает за территорией, и платит имущественный налог в бюджет РФ.

"Вилла София" в оккупированном Крыму / Фото из инстаграма

Пока ни София Ротару, ни Руслан Евдокименко не комментировали эти заявления.

Где сейчас София Ротару?