Хотят сохранить право на "Виллу Софию": в России заявили, что семья Ротару до сих пор платит им налоги
- Сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко, якобы имеет российское гражданство и платит налоги в Россию.
- С начала полномасштабного вторжения София Ротару не появляется на публике, но ее сестра подтвердила, что она живет в Киеве, что певица подтвердила фотографиями из украинской столицы.
Российские телеграмм-каналы сделали громкие заявления относительно семьи Софии Ротару. По их словам, сын артистки имеет российское гражданство и якобы до сих пор платит налоги в бюджет РФ.
В сообщении говорится, что еще в 2015 году Руслан Евдокименко, сын Ротару, получил российский паспорт, а через год стал предпринимателем и директором ООО "Вилла София", что в оккупированном Крыму, пишет Show24 со ссылкой на российский телеграм-канал Shot.
Все время владелицей оставалась София Ротару. Как пишет пропагандистский канал, до 2019 года семья получала прибыль в размере более 2 миллионов рублей и подавала финансовый отчет в российскую налоговую. Но уже в 2020 году компания понесла значительные убытки – примерно в 6 миллионов рублей, поэтому сын певицы ликвидировал бизнес и закрыл индивидуальное предпринимательство.
Артистка боялась, что "Виллу Софию" конфискуют, ведь российские власти неоднократно заявляли о намерении национализировать здание, поэтому якобы переоформила право собственности на сына Руслана. Канал пишет, что исполнительница до сих пор платит деньги садовнику, который ухаживает за территорией, и платит имущественный налог в бюджет РФ.
Пока ни София Ротару, ни Руслан Евдокименко не комментировали эти заявления.
Где сейчас София Ротару?
- С начала полномасштабного вторжения певица не появляется на публике и изредка что-то публикует в соцсетях. Из-за такого поведения в прессе распространилось немало слухов относительно того, где сейчас находится Ротару: кто-то предполагал, что она в России, другие утверждали, что артистка выехала за границу в Италию или США.
- В мае этого года Аурика Ротару, родная сестра исполнительницы, заявила, что та живет в Киеве. А уже в августе звезда опубликовала фото, которые сделала в украинской столице. Тем самым она подтвердила, что находится в Украине.