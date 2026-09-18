Выбитые окна, стекло на полу и поврежденный фасад: пострадал лицей, в котором учится дочь Юрия Ткача

17 сентября россияне провели атаку на Киев, в результате чего был поврежден инновационный лицей I-School.

Именно здесь учится дочь известного украинского комика и актера Юрия Ткача. Об этом в инстаграме рассказала его жена Виктория Ткач.

Взрывная волна повредила классы и коридоры лицея. В здании выбило окна, на полу осталось много осколков стекла. Также опрокинулось немало мебели, а личные вещи учеников оказались разбросаны по помещениям. Кроме того, в результате атаки был поврежден фасад учебного заведения.

Несмотря на повреждения, в лицее не планируют приостанавливать обучение. Команда заведения делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить учебный процесс и вернуть детей к привычному ритму.

Уже на следующее утро после атаки люди взялись помогать лицею. Ученики вместе с родителями, сотрудники, выпускники и другие неравнодушные люди убирали последствия атаки.

К слову, недавно российская атака нанесла ущерб и команде "Квартала 95". Россияне уничтожили склад, где в течение 20 лет хранились реквизиты для съемок, а также российские дроны уничтожили склад Фонда Елены Зеленской в Киеве.