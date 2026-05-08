Мы отдали все свои сбережения, – Руслана сказала, сколько стоила ее поездка на Евровидение

22 года назад Украина впервые победила на Евровидении. Тогда "Дикие танцы" Русланы, с которыми она выступала в Стамбуле, покорили всю Европу. До сих пор ее выступление считают одним из самых легендарных на песенном конкурсе.

Накануне Евровидения-2026, которое уже на днях состоится в Вене, 24 Канал пообщался с Русланой. В разговоре она вспомнила эмоции, которые испытывала после победы, а также призналась, какой бюджет пришлось тогда выделить на участие в конкурсе.

Тоже интересно Очень сильная работа, – Руслана оценила шансы LELÉKA на победу в Евровидении-2026

Каким было выступление Русланы на Евровидении-2026?

Руслана призналась, что шла к этой победе очень целенаправленно и уверенно, поэтому этот импульс чувствуется до сих пор. Тогда Украина стремилась заявить о себе и благодаря сильной команде Руслане удалось это сделать с главной песенной сцены в Стамбуле.

"Я думаю, что эта победа вышла далеко за пределы музыки и самого Евровидения. Мы дали себе какой-то внутренний толчок. Дали себе силу и веру в себя. Начали гордиться собственной музыкой, тем, что у нас есть свой стиль, который действительно можно назвать украинским. Что мы имеем собственную харизму, характер, особую энергетику", – говорит артистка.

Тогда мы показали миру душу Украины – нашу непокоренную и неудержимую сущность. То, что нам удалось представить это в такой драйвовой этнической манере – с трембитами, со згардами, нашими ритмами, нашей вокальной манерой – для меня и стало самой большой сатисфакцией от той победы. Что мы показали Украину именно такой – в версии "Диких танцев",

– подчеркивает Руслана.

Также для исполнительницы было очень важно, чтобы звучал украинский. В то время двуязычный формат песни не был популярным, ведь большинство артистов пели полностью на английском.

Руслана в финале Евровидения-2004: смотрите видео онлайн

Сколько стоила поездка Русланы на Евровидение?

Исполнительница сознательно не называет конкретные цифры, потому что убеждена, что ни участие, ни победа не должны ассоциироваться только с деньгами. Всего у команды было трое спонсоров, многие компании помогали бартером. На тот момент сумма, которая была нужна, казалась неподъемной. Сначала команда была растеряна, но впоследствии стало понятно: когда есть цель – все остальное не имеет значения.

Мы отдали все свои сбережения. Мой папа отдал деньги, которые откладывал, чтобы помочь нам с жильем в Киеве,

– призналась исполнительница.

На тот момент Руслана вместе с командой оплатили абсолютно все: переезд делегации из более 60 человек, все авиабилеты, две недели пребывания в Стамбуле. Даже оплатили трансляцию. Чтобы Украина могла увидеть Евровидение, нужно было оплатить сигнал – и это тоже легло на команду представительницы.

Было еще много сопутствующих расходов: промотур, запись песни, клипа и тому подобное. Но все это – ничто по сравнению с теми эмоциями и фидбеком, который получили после победы.

В 2026 году Руслана возвращается на Евровидение

После победы Руслана неоднократно была приглашенной гостьей Евровидения в разные годы и в разных странах. В этом году артистка в очередной раз вернется на сцену главного песенного конкурса.

В субботу, 16 мая, Руслана выступит в гранд-финале Евровидения, который состоится в Вене. В тот вечер зрители также увидят выступление Верки Сердючки.