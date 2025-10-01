С тайным визитом в Украину приехала британская принцесса Анна с тайным визитом
- Британская принцесса Анна посетила Украину с тайным визитом, встретилась с президентом Владимиром Зеленским и почтила память погибших детей.
- Принцесса также посетила Центр защиты прав ребенка и встретилась с украинскими ветеранами и представителями полиции и ВСУ.
Принцесса Великобритании, которая является единственной дочерью покойной Елизаветы II, приехала в Украину с неанонсированным визитом. 75-летняя Анна уже встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими.
Кроме того, принцесса почтила память детей, погибших в Украине с начала полномасштабной войны, пишет Show24 со ссылкой на BBC.
Визит организовали по просьбе Министерства иностранных дел. Сначала в Киеве принцесса Анна встретилась с Владимиром Зеленским, а затем обсудили поддержку Украины Великобританией.
Впоследствии принцесса встретилась с первой леди страны – Еленой Зеленской. Позже они почтили память погибших из-за войны детей, положив мягкие игрушки к мемориалу в столице. Первая леди и принцесса положили мишек.
Как отмечает издание Sky News, мишка принцессы Анны – особенный. Такая же игрушка была у ее дочери. Об этом женщина лично рассказала Елене Зеленской.
Кроме того, принцесса еще посетила Центр защиты прав ребенка, где пообщалась с подростками, которых российские оккупанты похитили, но впоследствии их удалось вернуть на территорию Украины.
Но и этим визит принцессы Анны не ограничился. Она встретилась с украинскими ветеранами в реабилитационном центре, а также имела встречи с представительницами полиции и ВСУ.
Как британская королевская семья поддерживает Украину?
- Ранее в Украину с неанонсированным визитом приезжал принц Гарри. К слову, это не впервые, когда он решил посетить нашу страну. Он встретился с ветеранами войны и премьер-министром Украины Юлией Свириденко, а также посетил народный мемориал на майдане Независимости.
- Также принц встречался с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко. Кулинар вкусно накормил Гарри и вручил ему банку борщевой заправки, чтобы он "не забыл об этом вкусе".
- А во время официального ужина королевской семьи с президентом и первой леди США, королева Камилла и Мелания Трамп надели платья в синем и желтом цветах соответственно. Такая символическая поддержка изрядно поразила публику.