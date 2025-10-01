Принцесса Великобритании, которая является единственной дочерью покойной Елизаветы II, приехала в Украину с неанонсированным визитом. 75-летняя Анна уже встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими.

Кроме того, принцесса почтила память детей, погибших в Украине с начала полномасштабной войны, пишет Show24 со ссылкой на BBC.

Читайте также После возвращения из больницы: Белла Хадид, у которой было обострение болезни, показалась на публике

Визит организовали по просьбе Министерства иностранных дел. Сначала в Киеве принцесса Анна встретилась с Владимиром Зеленским, а затем обсудили поддержку Украины Великобританией.

Принцесса Анна и Владимир Зеленский / Скриншот из видео

Впоследствии принцесса встретилась с первой леди страны – Еленой Зеленской. Позже они почтили память погибших из-за войны детей, положив мягкие игрушки к мемориалу в столице. Первая леди и принцесса положили мишек.

Елена Зеленская и принцесса Анна почтили память погибших детей из-за войны / Скриншот из видео

Как отмечает издание Sky News, мишка принцессы Анны – особенный. Такая же игрушка была у ее дочери. Об этом женщина лично рассказала Елене Зеленской.

Кроме того, принцесса еще посетила Центр защиты прав ребенка, где пообщалась с подростками, которых российские оккупанты похитили, но впоследствии их удалось вернуть на территорию Украины.

Но и этим визит принцессы Анны не ограничился. Она встретилась с украинскими ветеранами в реабилитационном центре, а также имела встречи с представительницами полиции и ВСУ.

Как британская королевская семья поддерживает Украину?