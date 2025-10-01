Укр Рус
1 октября, 09:29
Марта Гнат
Основні тези
  • Британская принцесса Анна посетила Украину с тайным визитом, встретилась с президентом Владимиром Зеленским и почтила память погибших детей.
  • Принцесса также посетила Центр защиты прав ребенка и встретилась с украинскими ветеранами и представителями полиции и ВСУ.

Принцесса Великобритании, которая является единственной дочерью покойной Елизаветы II, приехала в Украину с неанонсированным визитом. 75-летняя Анна уже встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими.

Кроме того, принцесса почтила память детей, погибших в Украине с начала полномасштабной войны, пишет Show24 со ссылкой на BBC.

Визит организовали по просьбе Министерства иностранных дел. Сначала в Киеве принцесса Анна встретилась с Владимиром Зеленским, а затем обсудили поддержку Украины Великобританией.

Принцесса Анна и Владимир Зеленский / Скриншот из видео

Впоследствии принцесса встретилась с первой леди страны – Еленой Зеленской. Позже они почтили память погибших из-за войны детей, положив мягкие игрушки к мемориалу в столице. Первая леди и принцесса положили мишек.

Елена Зеленская и принцесса Анна почтили память погибших детей из-за войны / Скриншот из видео

Как отмечает издание Sky News, мишка принцессы Анны – особенный. Такая же игрушка была у ее дочери. Об этом женщина лично рассказала Елене Зеленской. 

Кроме того, принцесса еще посетила Центр защиты прав ребенка, где пообщалась с подростками, которых российские оккупанты похитили, но впоследствии их удалось вернуть на территорию Украины.

Но и этим визит принцессы Анны не ограничился. Она встретилась с украинскими ветеранами в реабилитационном центре, а также имела встречи с представительницами полиции и ВСУ.

Как британская королевская семья поддерживает Украину?

  • Ранее в Украину с неанонсированным визитом приезжал принц Гарри. К слову, это не впервые, когда он решил посетить нашу страну. Он встретился с ветеранами войны и премьер-министром Украины Юлией Свириденко, а также посетил народный мемориал на майдане Независимости.
  • Также принц встречался с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко. Кулинар вкусно накормил Гарри и вручил ему банку борщевой заправки, чтобы он "не забыл об этом вкусе".
  • А во время официального ужина королевской семьи с президентом и первой леди США, королева Камилла и Мелания Трамп надели платья в синем и желтом цветах соответственно. Такая символическая поддержка изрядно поразила публику.