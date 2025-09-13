Клопотенко поделился фото и видео со встречи с герцогом Сассекским. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм шеф-повара.
Кстати Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом: он встретился с ветеранами
Евгений Клопотенко рассказал, что вместе с командой одного из своих ресторанов приготовил для принца Гарри украинские блюда: борщ, качану кашу, верещаку и сырники.
Принц Гарри приехал в Украину. И я сразу подумал: он должен почувствовать вкус того, что любила его мама. Потому что когда-то одна англичанка написала письмо во дворец, чтобы узнать, какое блюдо больше всего любила принцесса Диана. Ответ был прост – borshch soup. Немного адаптированный, но суть остается,
– поделился Клопотенко.
Шеф-повар также вручил герцогу Сассекскому банку борщевой заправки, чтобы он "не забыл об этом вкусе", и оставил свой номер телефона, чтобы Гарри написал, когда приготовит борщ.
Потому что украинская еда – не просто о насыщении. Она о нас, о корнях и даже о королевских семьях,
– подчеркнул Евгений.
Почему принц Гарри приехал в Киев?
Принц Гарри приехал в Киев, чтобы воочию увидеть разрушения, вызванные Россией во время полномасштабного вторжения, и вместе с командой фонда Invictus Games объявить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.
Сначала герцога Сассекского в Киев пригласила генеральный директор реабилитационного центра Superhumans Center во Львове Ольга Руднева, когда они случайно встретились в Нью-Йорке. Впоследствии мужчина получил официальное приглашение.
Вчера Гарри встретился с украинскими ветеранами в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
Сегодня утром премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в своем телеграм-канале, что также встретилась с принцем. Она показала Гарри последствия попадания российского "Искандера" в здание Кабмина.