Клопотенко поделился фото и видео со встречи с герцогом Сассекским. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм шеф-повара.

Кстати Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом: он встретился с ветеранами

Евгений Клопотенко рассказал, что вместе с командой одного из своих ресторанов приготовил для принца Гарри украинские блюда: борщ, качану кашу, верещаку и сырники.

Принц Гарри приехал в Украину. И я сразу подумал: он должен почувствовать вкус того, что любила его мама. Потому что когда-то одна англичанка написала письмо во дворец, чтобы узнать, какое блюдо больше всего любила принцесса Диана. Ответ был прост – borshch soup. Немного адаптированный, но суть остается,

– поделился Клопотенко.

Шеф-повар также вручил герцогу Сассекскому банку борщевой заправки, чтобы он "не забыл об этом вкусе", и оставил свой номер телефона, чтобы Гарри написал, когда приготовит борщ.

Потому что украинская еда – не просто о насыщении. Она о нас, о корнях и даже о королевских семьях,

– подчеркнул Евгений.

Почему принц Гарри приехал в Киев?