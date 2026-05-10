До сих пор воспринимается как сон, – SadSvit рассказал, как изменилась его жизнь после успеха "Кассеты"

Музыка SadSvit (Богдан Розвадовский) безумно популярна среди военных. Она звучала на "Азовстали" в Мариуполе, а "Азов" использовал песню "Кассета" в видео боевых действий.

В интервью 24 Каналу SadSvit рассказал, как изменилась его жизнь после успеха "Кассеты".

SadSvit признался, что не до конца осознавал успех песни "Кассета". Когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, парню было 17 лет. Он переехал за границу, а до того проживал в Ивано-Франковске. После этого жизнь артиста изменилась.

Я пытался просто понять, как сложить свою жизнь вместе после столь глобального изменения реальности. Было ощущение, будто находишься во сне: щипаешь себя, но не можешь проснуться,

– поделился SadSvit.

На момент популярности "Кассеты" у SadSvit уже были слушатели. В Европе часто происходили различные события для украинцев. Артист вспомнил, что пришел на одно из них, там было около 60 – 70 человек.

Сыграл свои песни, вернулся домой, заснул, проснулся – и моя жизнь условно изменилась. Но я просто заснул и проснулся. Поэтому это все до сих пор воспринимается как какой-то сон, который я не до конца помню,

– рассказал он.

У многих людей трек "Кассета" ассоциируется с Назарием Гринцевичем под позывным "Гринка", одним из самых молодых защитников "Азовстали". Военный погиб 6 мая 2024-го, ему был всего 21 год.

Прежде всего у меня возникают ассоциации с тем, что я сам переживал и вкладывал в эту песню. Конечно, люди, которые слушают треки, формируют собственные смыслы. Но я не могу переосмыслить свою песню, потому что знаю, о чем именно она писалась. Для меня мои треки – всегда о чем-то очень личном,

– признался SadSvit.

Артист добавил, что глобально другой смысл для него приобрела только песня "Небо". По словам парня, в определенный момент она стала треком о погибших военных.

На каждом концерте этот трек посвящен тем, кто сейчас не может быть с нами физически рядом, но остается в наших сердцах, в кронах деревьев и каплях дождя,

– подчеркнул певец.

Кстати! SadSvit отправился в свой первый тур по Украине. Он уже выступил во Львове, Киеве, Николаеве и Одессе.

Кто такой SadSvit?

Богдан Розвадовский родился 1 мая 2004 года в Ивано-Франковске. Пошел учиться в Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника на юридический факультет.

Парень с детства увлекался музыкой. Первый мини-альбом SadSvit выпустил в 2020 году. Он был русскоязычным и назывался "Суматоха".

Дебютный студийный альбом Cassette артист представил в 2021 году. Туда вошли такие популярные треки, как "Кассета" и "Молодость".

В начале российского полномасштабного вторжения SadSvit выехал в Вену, потом жил в Варшаве. В прошлом году парень вернулся в Украину.