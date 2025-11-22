Звезда украинских сериалов Сергей Кисель впервые показал годовалую дочь

Актер Сергей Кисель впервые показал дочь Марию. Вчера, 21 ноября, девочке исполнился 1 год

Эксклюзивными фотографиями с дочкой Кисель поделился с СТБ. Об этом сообщает 24 Канал.

Тоже интересно Певица ROXOLANA, которая недавно родила дочь, рассказала, что помогает ей восстанавливаться

Сергей Кисель рассказал, что первый год жизни с Марией был полон нежности и счастливых моментов.

Связь между отцом и дочерью особая – почти незаметная со стороны, но внутри очень сильная. Когда она улыбается, я понимаю: именно эти мгновения надо беречь больше всего,

– признался актер.

Мария родилась 21 ноября, хотя роды планировались на начало декабря. В тот день Кисель был на съемках, поэтому не смог быть рядом с женой. Однако актер присутствовал, когда рождались его два сына, поэтому понимал, что в этот момент важно быть вместе с любимой.

Мы совсем не ожидали, что рожать придется так рано. Планировали на начало декабря, но у жены внезапно отошли воды и все началось. Я просто не находил себе места,

– вспомнил Сергей.

Кисель мечтает, чтобы дочь выросла смелой, чувствительной и достойной.

Хочу, чтобы она ценила людей и себя, оставалась искренней даже тогда, когда мир бывает сложным. Настоящая красота – в силе сердца и способности поддерживать других,

– подчеркнул он.

Заметим, что жену Сергея Киселя зовут Анна, однако он почти не рассказывает о ней. В мае в интервью Алине Доротюк актер вспомнил их знакомство, которое произошло около 13 лет назад на сайте знакомств.

В определенный момент я постоянно сидел дома. Поехал на работу и приехал. Но ведь оно надоедает. Только начали становиться модными эти сайты знакомств. Кажется, Badoo назывался. Я зарегистрировался, выложил фотографию. Как-то мне приходит сообщение: "Привет, познакомимся?" Я, кажется, вообще не ответил в этот день. Наверное, испугался (смеется – 24 Канал),

– рассказал Кисель.

Через некоторое время Сергей таки ответил на сообщение. Они с Анной начали общаться, а где-то через неделю встретились. Кисель предложил девушке поехать к нему смотреть кино и есть скумбрию, ведь на улице шел дождь.

Я заехал в магазин, взял скумбрию. Мы заходим и я консьержке говорю: "Это Аня. Запомните. Она будет здесь жить". У нас произошел первый вечер знакомства. Я приготовил, мы посмотрели кино, пообщались и я отвез ее домой. И, мне кажется, через неделю мы уже жили вместе,

– вспомнил актер.

Что известно о Сергее Кисиле?