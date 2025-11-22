Зірка українських серіалів Сергій Кисіль уперше показав однорічну доньку

Актор Сергій Кисіль уперше показав доньку Марію. Вчора, 21 листопада, дівчинці виповнився 1 рік

Ексклюзивними фотографіями з донькою Кисіль поділився з СТБ. Про це повідомляє 24 Канал.

Сергій Кисіль розповів, що перший рік життя з Марією був сповнений ніжності та щасливих моментів.

Зв'язок між батьком і донькою особливий – майже непомітний з боку, але всередині дуже сильний. Коли вона усміхається я розумію: саме ці миті треба берегти найбільше,

– зізнався актор.

Марія народилася 21 листопада, хоча пологи планувалися на початок грудня. Того дня Кисіль був на зйомках, тож не зміг бути поруч із дружиною. Проте актор був присутній, коли народжувались його два сини, тож розумів, що у цей момент важливо бути разом із коханою.

Ми зовсім не очікували, що народжувати доведеться так рано. Планували на початок грудня, але у дружини раптово відійшли води й все почалося. Я просто не знаходив собі місця,

– пригадав Сергій.

Кисіль мріє, аби донька виросла сміливою, чутливою та гідною.

Хочу, щоб вона цінувала людей і себе, залишалася щирою навіть тоді, коли світ буває складним. Справжня краса – у силі серця та здатності підтримувати інших,

– наголосив він.

Зауважимо, що дружину Сергія Кисіля звати Анна, однак він майже не розповідає про неї. У травні в інтерв'ю Аліні Доротюк актор пригадав їхнє знайомство, яке сталося близько 13 років тому на сайті знайомств.

У певний момент я постійно сидів удома. Поїхав на роботу і приїхав. Але ж воно набридає. Тільки почали ставати модними ці сайти знайомств. Здається, Badoo називався. Я зареєструвався, виклав фотографію. Якось мені приходить повідомлення: "Привіт, познайомимося?" Я, здається, взагалі не відповів у цей день. Напевно, злякався (сміється – 24 Канал),

– розповів Кисіль.

Через деякий час Сергій таки відповів на повідомлення. Вони з Анною почали спілкуватися, а десь через тиждень зустрілися. Кисіль запропонував дівчині поїхати до нього дивитися кіно і їсти скумбрію, адже надворі йшов дощ.

Я заїхав у магазин, взяв скумбрію. Ми заходимо і я консьєржці кажу: "Це Аня. Запам'ятайте. Вона буде тут жити". У нас стався перший вечір знайомства. Я приготував, ми подивились кіно, поспілкувалися і я відвіз її додому. І, мені здається, через тиждень ми вже жили разом,

– пригадав актор.

