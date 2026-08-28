Врачи запретили ему говорить: известный певец, который служит в ВСУ, перенес операцию

Фронтмен украинской группы "Фиолет" Сергей Мартынюк, который сейчас служит в ВСУ, сообщил о проблемах со здоровьем.

Артист перенес операцию на голосовых связках и сейчас находится в больнице. О своем состоянии Сергей Мартынюк рассказал в инстаграме.

По словам 38-летнего артиста, это была его первая операция и первый наркоз в жизни. Хирургическое вмешательство должно помочь восстановить его голосовые связки, однако реабилитация будет непростой.

Ощущения, как после сильного похмелья, о которых я уже успел забыть. Впереди недели тишины и реабилитации,

– отметил Сергей Мартынюк.

В сторис музыкант также рассказал об ограничениях, которые назначили врачи. В течение месяца ему нельзя разговаривать. Более того, медики запретили ему даже слушать музыку. "Настроение отвратительное", – кратко описал свое состояние Мартынюк.

Сергей Мартынюк рассказал о своем самочувствии после операции / Скриншот из Instagram-сторис

Что известно о службе Сергея Мартынюка в ВСУ?

Несмотря на операцию, Сергей планирует вернуться к концертной деятельности уже в ноябре. Он также подчеркнул, что проблемы со здоровьем не повлияют на его службу в ВСУ. Артист заверил, что такое хирургическое вмешательство не является основанием для демобилизации.

Мартынюк вступил в ряды украинской армии в конце мая 2024 года. Тогда он объяснил, что решил пойти служить, когда почувствовал, что "время пришло и нельзя больше медлить".

Я подождал, пока дочь немного подрастет и жене станет легче справляться с двумя детьми,

– говорил артист.

Сейчас Сергей служит в составе "Культурного десанта", где возглавляет одну из мобильных творческих групп.

К слову, в последнее время украинские знаменитости все чаще делятся новостями из больниц. В частности, недавно на больничной койке оказался и известный актер, звезда комедии "Скаженая свадьба" Арам Арзуманян.