В августе Сергей Притула и его жена Екатерина Сопельник отмечают годовщину свадьбы. В этом году они празднуют десять лет как стали мужем и женой.

По этому случаю телеведущий трогательно обратился к Екатерине и показал, как они выглядели в день свадьбы. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Притулы.

Так, шоумен поблагодарил Екатерину за все годы вместе и за их трех детей. Также он признался, что полон надежды на долгое совместное будущее.

10 лет. Вместе в счастье, вместе в горе. Было вполне и того, и того. За спиной – гигабайты воспоминаний. Впереди – надежда, как и у каждой украинской семьи. Если любить, то со всей силы. +3 маленьких Притулят – замечательный задел за 10 лет совместного танца. Люблю. Ценю и благодарю! Танцуем дальше,

– написал Сергей Притула и добавил к этой публикации архивные кадры с их с Екатериной свадьбы.

Что известно об отношениях Сергея Притулы и Екатерины Сопельник?