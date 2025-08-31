Сергей Притула поразил, как они с женой выглядели 10 лет назад: архивные фото супругов
- Сергей Притула и Екатерина Сопельник отметили 10-летие свадьбы, по случаю чего Притула поделился архивными фото и трогательными словами благодарности.
- Пара познакомилась на "Новом канале", поженилась в 2015 году, и имеет троих детей: Соломию, Стефанию и Марка.
В августе Сергей Притула и его жена Екатерина Сопельник отмечают годовщину свадьбы. В этом году они празднуют десять лет как стали мужем и женой.
По этому случаю телеведущий трогательно обратился к Екатерине и показал, как они выглядели в день свадьбы. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Притулы.
Не пропустите Известный дизайнер, которая одевает первую леди и президента Украины, во второй раз стала мамой
Так, шоумен поблагодарил Екатерину за все годы вместе и за их трех детей. Также он признался, что полон надежды на долгое совместное будущее.
10 лет. Вместе в счастье, вместе в горе. Было вполне и того, и того. За спиной – гигабайты воспоминаний. Впереди – надежда, как и у каждой украинской семьи. Если любить, то со всей силы. +3 маленьких Притулят – замечательный задел за 10 лет совместного танца. Люблю. Ценю и благодарю! Танцуем дальше,
– написал Сергей Притула и добавил к этой публикации архивные кадры с их с Екатериной свадьбы.
Что известно об отношениях Сергея Притулы и Екатерины Сопельник?
- Сергей и Екатерина познакомились еще во время работы на "Новом канале". Тогда телеведущий находился в первом браке, однако после развода их отношения с Екатериной Сопельник постепенно переросли в роман. Влюбленные старались держать отношения подальше от публичности.
- 28 августа 2015 года пара официально узаконила отношения. Свадьба состоялась во Львове и прошла в кругу самых близких людей.
- В 2017 году на свет появилась их первая дочь Соломия. Четыре года спустя, в 2021-м, в семье родилась вторая девочка – Стефания, а летом 2025 года Сергей и Екатерина снова стали родителями – на этот раз у них родился долгожданный сын, которого назвали Марком.