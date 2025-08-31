Сергій Притула вразив, як вони з дружиною виглядали 10 років тому: архівні фото подружжя
- Сергій Притула та Катерина Сопельник відзначили 10-річчя весілля, з нагоди чого Притула поділився архівними фото та зворушливими словами вдячності.
- Пара познайомилася на "Новому каналі", одружилася у 2015 році, і має трьох дітей: Соломію, Стефанію та Марка.
У серпні Сергій Притула та його дружина Катерина Сопельник відзначають річницю весілля. Цьогоріч вони святкують десять років як стали чоловіком і дружиною.
З цієї нагоди телеведучий зворушливо звернувся до Катерини й показав, який вигляд вони мали у день весілля. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Притули.
Так, шоумен подякував Катерині за всі роки разом і за їхніх трьох дітей. Також він зізнався, що сповнений надії на довге спільне майбутнє.
10 років. Разом у щасті, разом у горі. Було сповна і того, і того. За спиною – гігабайти спогадів. Попереду – надія, як і в кожної української родини. Якщо любити, то зі всієї сили. +3 маленьких Притулят – чудовий доробок за 10 років спільного танцю. Кохаю. Ціную і дякую! Танцюємо далі,
– написав Сергій Притула і додав до цієї публікації архівні кадри з їхнього з Катериною весілля.
Що відомо про стосунки Сергія Притули та Катерини Сопельник?
- Сергій і Катерина познайомилися ще під час роботи на "Новому каналі". Тоді телеведучий перебував у першому шлюбі, однак після розлучення їхні стосунки з Катериною Сопельник поступово переросли у роман. Закохані намагалися тримати стосунки далі від публічності.
- 28 серпня 2015 року пара офіційно узаконила стосунки. Весілля відбулося у Львові й пройшло в колі найближчих людей.
- У 2017 році на світ з'явилася їхня перша донька Соломія. Чотири роки потому, у 2021-му, у сім'ї народилася друга дівчинка – Стефанія, а влітку 2025 року Сергій і Катерина знову стали батьками – цього разу у них народився довгоочікуваний син, якого назвали Марком.