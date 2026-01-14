Они не следовали трендам: 7 знаменитостей, которые всегда общались на украинском языке

Начало полномасштабного вторжения стало переломным моментом для многих артистов. Те, кто всю жизнь говорил на русском, перешел на украинский язык, чтобы отделиться от всего, что связано со страной-агрессором.

Но на самом деле не всем пришлось прилагать усилия, ведь многие знаменитости общались на украинском всю жизнь. В подборке 24 Канала читайте больше о тех, кто никогда не чурался родного языка и не велся на пропаганду.

Сергей Притула

Прежде чем стать волонтером, большую часть своей жизни Сергей Притула посвятил телевидению. Он общался на украинском во всех проектах и не обращал внимания, какой язык выбирают его собеседники. Также Сергей Притула был руководителем и ведущим первого украиноязычного юмористического шоу "Варьяты".



Звезды, что всегда общались на украинском / Фото из инстаграма звезд

Кристина Соловий

Певица никогда не сторонилась своих корней, а наоборот, возрождала, распространяла и рассказывала о культуре своих предков. Ее гражданская позиция всегда была неизменной и единодушной.



Андрей Кузьменко

Кузьма "Скрябин" родился на западе Украины, поэтому украинский язык и обычаи были для него привычными с самого детства. Он не поддавался влиянию русскоязычных коллег, хотя сам считал, что неважно, на каком языке общается человек.



Ирина Федишин

Певица всегда общалась и исполняла свои песни на украинском языке. У нее всегда была устойчивая позиция, ведь еще со школы она знала, как советская власть боролась с любыми проявлениями украинскости.



Игорь Кондратюк

Ведущий и шоумен часто был единственным украиноязычным судьей в различных шоу. В период, когда русский язык доминировал на телевидении, Кондратюк принципиально говорил на родном языке в эфире и не переходил на русский, общаясь с коллегой. Для него это всегда было сознательным выбором.



Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" создавал песни только на родном языке и сделал украиноязычные треки популярными на весь мир. Еще в 2019 году Вакарчук подчеркивал, что язык – это оружие. В то время не все его коллеги имели такую же позицию.



Оля Цибульская

Певица родом из небольшого города в Ровенской области. После переезда в Киев она продолжала общаться на украинском, но чувствовала, что из-за этого на нее смотрят по-другому. Как-то звезда признавалась, что ее называли "провинциальной выскочкой". Цибульской отмечали: чтобы ее песни попадали на радио, их надо было писать на русском. Однако она не изменила своей позиции.



На самом деле гораздо большее число знаменитостей общались на украинском. Это Михаил Хома, Тарас Тополя, Александр Положинский, Виктор Павлик, Ольга Фреймут, Руслана, Сергей Танчинец и другие.