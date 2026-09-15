Сергей Притула растрогал фото с дочерьми-пластунками: как сейчас выглядят Соломия и Стефания

Сергей Притула опубликовал фото со своими дочерьми-пластунками – Соломией и Стефанией.

Девочки вместе с отцом посетили открытие нового пластового года. На своей странице в инстаграме волонтер поделился снимками с этого мероприятия.

На одном из фото он позирует вместе с дочерьми, держа их за руки, а на другом – делает селфи с младшей Стефанией. Также Притула показал фотографии с другими пластунами.

Обе дочери Сергея Притулы и его жены Екатерины Сопельник занимаются в "Пласте". Старшая Соломия 27 июля отпраздновала 9-летие, а Стефании сейчас 5 лет.

Открытие нового пластовского года традиционно происходит после завершения летнего лагерного сезона. С этого момента для пластунов начинается новый цикл встреч, занятий, путешествий и других мероприятий. На мероприятие также пришли глава Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Ирина Верещук и народный депутат Николай Княжицкий.

Сергей Притула, являющийся членом Рады "Пласта", поздравил скаутов с началом нового года и рассказал о важных для организации событиях.

Поздравляю всех пластунов с открытием Пластового года! А также с тем, что в истории пластового движения начинается новая интересная страница. Указ президента о поддержке "Пласта" на 2027–2035 годы. Постановление Кабмина – следующий шаг. Новая локация для лагерей в Черкасской области. Желаю всем плодотворного года Большой Игры,

– написал он в инстаграме.

Во время мероприятия волонтеру также вручили Орден Святого Архистратига Михаила – высокую пластовую награду. Притула признался, что не ожидал получить награду, но был очень рад.

Сергей Притула получил пластовую награду / Фото из его фейсбука

Добавим, что помимо дочерей, вместе с нынешней женой Екатериной Сопельник Сергей Притула воспитывает общего сына Марка. В августе мальчику исполнился год.