С женой и тремя детьми: Сергей Притула показал редкие семейные фото
- Сергей Притула посетил интерактивную выставку Ukraine WOW вместе с женой и тремя детьми.
- Выставка, продолжается с 26 сентября по 9 ноября на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве, состоит из пяти тематических блоков и более ста экспонатов.
Известный украинский телеведущий и общественный деятель Сергей Притула впервые за долгое время поделился семейными фото. Он показал, как с женой и детьми провел выходной.
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Притулы.
Не пропустите Снова в маске: Ким Кардашьян поразила эффектным образом на гала-вечере Музея Академии
Оказалось, на днях шоумен посетил интерактивную выставку Ukraine WOW вместе с семьей: старшим сыном Дмитрием, дочерьми Соломией и Серафимой и женой Екатериной Сопельник. Он опубликовал фото, которые сделал во время выставки и поделился впечатлениями.
Дети в восторге. Взрослым тоже зайдет. Очень крутая инициатива,
– написал под публикацией Сергей Притула.
Заметим, что выставка Ukraine WOW работает уже третью неделю и за это время ее посетило около 50 тысяч человек. Среди них – Сергей Жадан, Джамала, Jerry Heil, Александр Рудинский, Никита Добрынин и многие другие звезды. Об этом сообщали на странице Ukraine WOW в инстаграме.
Что известно о выставке Ukraine WOW?
- Интерактивная выставка открылась на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Она длится с 26 сентября по 9 ноября.
Ее цель – погрузить посетителей в украинское наследие и историческую преемственность, что дают нам силы для созидания будущего,
– пишут на сайте Ukraine WOW.
- Выставка состоит из пяти тематических блоков: "Земля", "Правители и воины", "Мыслители", "Художники", "Наследники".
- Посетители могут ознакомиться с более чем ста экспонатами и десятками интерактивных зон. В частности, саблю Ивана Мазепы, гетманскую булаву, копию Золотой пекторали, "Золотой мяч" Андрея Шевченко, статуэтки Евровидения и еще много всего интересного.