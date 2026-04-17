Сергей Жадан в фирменной манере перепел легендарную песню Сестрички Вики – "Украина рок-н-ролл"
Сергей Жадан и группа "Жадан и Собаки" стали гостями авторского проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи". Музыканты исполнили песню Сестрички Вики (Виктория Врадий) – "Украина рок-н-ролл".
Новый выпуск "Дома звукозаписи" вышел на ютуб-канале проекта. Его записали в зале Украинского радио.
Сестренка Вика выпустила песню "Украина рок-н-ролл" в далеком 2003 году. Автором слов является Зеновий Филипчук.
Группа "Жадан и Собаки" исполнила трек "Украина рок-н-ролл" в своей фирменной манере. Музыканты представили новую аранжировку. Сестренку Вику коллектив любит уже давно.
Помню, впервые слушал ее в Харькове чуть ли не осенью 91-го, во время тура лауреатов "Червоной Руты". Это было громко и правдиво. А потом, во время Оранжевого майдана, приглашал их с Виктором Морозовым в Харьков. Вика пела тогда в небольшом клубе. Было щемяще и чувствовалось дыхание истории,
– говорит Сергей Жадан.
Фронтмен группы отметил, что выполнять "Украина рок-н-ролл" – честь и ответственность. По словам Жадана, это песня "о настоящей любви, которая не появляется по принуждению, а является естественной и неизбежной".
Тина Кароль утверждает, что трек Сестрички Вики в исполнении Сергея Жадана "звучит не как ностальгия, а как узнавание". Артистка добавила, что "Дом звукозаписи" "существует именно для таких моментов – когда песня возвращается и оказывается, что она никуда и не уходила".
Напомним, что в предыдущем выпуске "Дома звукозаписи" снялась Jerry Heil. Она перепела песню "Кохання моє" Дианы Петриненко в сопровождении Академического хора Украинского радио и Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио.
Мне было сверхважно подсветить имя Дианы Петриненко. Для меня это огромный и, к сожалению, недооцененное сокровище нашей культуры. Я не хотела сильно переделывать ее песню или соревноваться с оригиналом, наоборот, хотела лишь напомнить, что она оставила после себя большое наследие, которое никуда не исчезло и которым стоит гордиться,
– говорила Jerry Heil в комментарии "Дома звукозаписи".
Кто такая Сестричка Вика?
Сестричка Вика – звезда 90-х годов, родом из Львова. Львовяне называли певицу "Конотопской ведьмой" из-за того, что она жила на улице Конотопской и имела мрачный стиль.
Вика начала свою музыкальную карьеру еще школьницей. В 1976 году она стала солисткой вокально-инструментального ансамбля "Арника".
Во время учебы во Львовском национальном университете была солисткой джаз-роковой группы "Лабиринт".
Сестренка Вика сотрудничала с культовой украинской рок-группой "Братья Гадюкины", заняла 1 место на фестивале "Червона рута" в категории рок-исполнителей.
Врадий находилась в браке с Владимиром Бебешко. Впоследствии певица эмигрировала в США и они развелись. Вероятно, она до сих пор проживает за океаном.