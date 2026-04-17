Сергей Жадан в фирменной манере перепел легендарную песню Сестрички Вики – "Украина рок-н-ролл"

Сергей Жадан и группа "Жадан и Собаки" стали гостями авторского проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи". Музыканты исполнили песню Сестрички Вики (Виктория Врадий) – "Украина рок-н-ролл".

Новый выпуск "Дома звукозаписи" вышел на ютуб-канале проекта. Его записали в зале Украинского радио.

Сестренка Вика выпустила песню "Украина рок-н-ролл" в далеком 2003 году. Автором слов является Зеновий Филипчук.

Группа "Жадан и Собаки" исполнила трек "Украина рок-н-ролл" в своей фирменной манере. Музыканты представили новую аранжировку. Сестренку Вику коллектив любит уже давно.

Помню, впервые слушал ее в Харькове чуть ли не осенью 91-го, во время тура лауреатов "Червоной Руты". Это было громко и правдиво. А потом, во время Оранжевого майдана, приглашал их с Виктором Морозовым в Харьков. Вика пела тогда в небольшом клубе. Было щемяще и чувствовалось дыхание истории,

– говорит Сергей Жадан.

Фронтмен группы отметил, что выполнять "Украина рок-н-ролл" – честь и ответственность. По словам Жадана, это песня "о настоящей любви, которая не появляется по принуждению, а является естественной и неизбежной".

Тина Кароль утверждает, что трек Сестрички Вики в исполнении Сергея Жадана "звучит не как ностальгия, а как узнавание". Артистка добавила, что "Дом звукозаписи" "существует именно для таких моментов – когда песня возвращается и оказывается, что она никуда и не уходила".

Напомним, что в предыдущем выпуске "Дома звукозаписи" снялась Jerry Heil. Она перепела песню "Кохання моє" Дианы Петриненко в сопровождении Академического хора Украинского радио и Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио.

Мне было сверхважно подсветить имя Дианы Петриненко. Для меня это огромный и, к сожалению, недооцененное сокровище нашей культуры. Я не хотела сильно переделывать ее песню или соревноваться с оригиналом, наоборот, хотела лишь напомнить, что она оставила после себя большое наследие, которое никуда не исчезло и которым стоит гордиться,

– говорила Jerry Heil в комментарии "Дома звукозаписи".

