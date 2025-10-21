Родная сестра Марины Поплавской призналась, что в интернете распространяют ложную информацию как о ней, так и о покойной актрисе. Людмила Поплавская назвала конкретный пример.

Людмила Поплавская в интервью Алине Доротюк вспомнила одно из интервью звезды "Дизель шоу" Егора Крутоголова, пишет Show 24. Она обвинила юмориста во лжи.

К слову Известная украинская певица подала заявку на Нацотбор-2026 и "подколола" Полякову

Людмила Поплавская назвала неправдой слова Егора Крутоголова о том, якобы "Дизель шоу" появился в жизни Марины в период, когда она лечила больных родителей. Проект вышел в эфир в 2015 году. По словам Поплавской, в то время их родители ушли из жизни.

Он говорит: "Мы помогали лечить больных родителей, Марина нас очень благодарила, а нужно было благодарить Вселенную". Но есть одна проблемка. К тому времени родителей уже не было среди живых. Я не знаю, о чем этот человек говорит: кого она лечила, кому она помогала,

– сказала сестра Марины Поплавской.

О квартирах, которые "Дизель Студио" обещало племянницам Марины

Людмила Поплавская рассказала, что на одном из концертов "Дизелей" в марте 2019 года было указано, что средства с продажи билетов пойдут на депозиты для племянниц Марины Поплавской. Сестра актрисы указывает, что эти депозиты невозможно открыть, ведь это чужие для них дети, которые на тот момент были несовершеннолетние.

"Сначала была тема депозитов, потом появилась тема квартир. Напрямую они не выходили, искали людей, которые могли бы со мной говорить. Мне был звонок, одна женщина-депутат в Житомире сказала, что мне хотят помочь, но мы не просим. Перед этим говорили, что я требую средства, шантажирую, а потом хотят помочь", – отметила Людмила.

В заключении, за 7 лет никто из "Дизелей" не выходил на связь с семьей Марины. Поэтому ни депозитов, ни квартир – нет.

Напомним, Марина Поплавская умерла Марина Поплавская 7 лет назад, 20 октября. Актриса погибла в ДТП под Киевом.

С чего начался конфликт между "Дизелями" и сестрой Марины Поплавской?