Кроме того, "подколола" коллегу Олю Полякову, которая перед тем также говорила о желании принять участие в песенном конкурсе. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу исполнительницы.
Песня будет в моем фирменном стиле – веселая и яркая, как настоящая СолоХа. Думаю, что для моего прохода в лонг-лист хватит просто ее послушать,
– написала артистка.
СолоХа добавила, что для ее участия не нужно менять правила Национального отбора, поскольку она не посещала Россию. Таким образом певица язвительно намекнула на Олю Полякову.
Дело в том, что исполнительница на днях также сделала заявление в своем инстаграме, где отметила, что желает принять участие в Нацотборе, но ее могут не допустить к конкурсу, поскольку она после 2014 года посещала страну-агрессора. В частности, Полякова в 2015 году выступала в Москве.
К теме Полякова пригрозила судом организаторам Нацотбора: почему певицу не допускают к конкурсу
Заметим, сама СолоХа уже пять раз подавала песни на Нацотбор, однако еще ни разу ей не удавалось попасть в список финалистов.
Что известно об участии СолоХи в Национальном отборе на Евровидение-2025?
- В прошлом году прием заявок начался 17 сентября и уже через несколько часов стало известно, что исполнительница подала свою кандидатуру на участие в конкурсе. Тогда она заявляла, что отправила "очень мощную песню". СолоХа прислала два трека разных жанров: композицию-мотивацию для украинского народа и песню о здоровье нации, однако ее не утвердили в лонг-лист Национального отбора.
- Певица считает, что "это очень странно" и даже называла Нацотбор нечестным. Артистка говорила, что не доверяет голосованию во время музыкального конкурса, ведь результаты нет возможности проверить.