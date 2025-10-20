Крім того, "підколола" колегу Олю Полякову, яка перед тим також говорила про бажання взяти участь в пісенному конкурсі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.
Пісня буде у моєму фірмовому стилі – весела та яскрава, як справжня СолоХа. Думаю, що для мого проходу у лонг-лист вистачить просто її послухати,
– написала артистка.
СолоХа додала, що для її участі не потрібно змінювати правила Національного відбору, оскільки вона не відвідувала Росію. У такий спосіб співачка уїдливо натякнула на Олю Полякову.
Річ у тім, що виконавиця днями також зробила заяву у своєму інстаграмі, де зазначила, що бажає взяти участь в Нацвідборі, та її можуть не допустити до конкурсу, оскільки вона після 2014 року відвідувала країну-агресорку. Зокрема, Полякова у 2015 році виступала в Москві.
Зауважимо, сама СолоХа вже п'ять разів подавала пісні на Нацвідбір, проте ще жодного разу їй не вдавалося потрапити у список фіналістів.
Що відомо про участь СолоХи в Національному відборі на Євробачення-2025?
- Торік прийом заявок розпочався 17 вересня і вже за декілька годин стало відомо, що виконавиця подала свою кандидатуру на участь в конкурсі. Тоді вона заявляла, що відправила "дуже потужну пісню". СолоХа надіслала два треки різних жанрів: композицію-мотивацію для українського народу та пісню про здоров'я нації, однак її не затвердили в лонг-лист Національного відбору.
- Співачка вважає, що "це дуже дивно" і навіть називала Нацвідбір нечесним. Артистка казала, що не довіряє голосуванню під час музичного конкурсу, адже результати нема можливості перевірити.