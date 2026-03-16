Мадонна, Шарлиз Терон и возлюбленная из Украины: с кем встречался Шон Пенн

Американский актер и режиссер Шон Пенн получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана за участие в фильме "Одна битва за другой". Но несмотря на победу, на церемонии награждения он не появился.

16 марта стало известно, что Пенн приехал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этой новости интерес к жизни актера только возрос. Многим интересно не только о его позиции по Украине, но и о личной жизни. Какие женщины смогли покорить сердце Шона Пенна – смотрите далее в материале 24 Канала.

Вас также может заинтересовать Что известно о личной жизни Майкла Б․ Джордана – лучшего актера по версии Оскара-2026

В жизни Шона Пенна пока было три брака. Первой его женой стала певица Мадонна. Актер рассказывал в интервью Опре Уинфри, что они познакомились во время съемок клипа на песню Material Girl в 1984 году, а уже в следующем году, в 1985-м, поженились. Шон Пенн признавался, что этот брак был сложным и "громким", однако дал ему ценный жизненный опыт и помог лучше понять самого себя. Супруги развелись в 1989 году.

Мадонна и Шон Пенн в 1987 году / Фото Getty images

После этого Пенн начал отношения с актрисой Робин Райт, она снималась в сериале "Карточный домик". Их роман длился с 1996 по 2007 год, а официальный развод состоялся в 2010 году.

Шон Пенн и Робин Райт / Фото Getty images

В этих отношениях родились двое детей: Дилан, которая работала моделью и актрисой, и Гопер, который также имеет актерскую карьеру. Сын Пенна и Райн в 2017 году в интервью журналу ES Magazine признался, что раньше боролся с зависимостью от кристаллического метамфетамина, и что его отец помог ему преодолеть эту проблему.

Шон Пенн с сыном и дочерью в 2019 году / Фото Getty images

Известно также, что Шон Пенн встречался с актрисой Шарлиз Терон в 2014 году, однако уже в 2015-м пара разошлась.

Шон Пенн и Шарлиз Терон / Фото Getty images

В 2016 году мир узнал о его отношениях с актрисой Лейлой Джордж, когда они впервые появились вместе на красной дорожке во время мероприятия Film Independent. Пара поженилась 30 июля 2020 года, однако держала брак в тайне. Лишь через месяц Шон Пенн рассказал о COVID-свадьбе в шоу Late Night with Seth Meyers, показав золотое обручальное кольцо. Актер отмечал, что церемония проходила через Zoom. Прожив вместе менее двух лет, пара развелась.

Шон Пенн с Лейлой Джордж / Фото Eonline

В конце мая 2023 года Шона Пенна заметили в компании украинской актрисы и ведущей Ольги Коротяевой, родом из Черкасс. Летом их увидели вместе в Грузии, а в сентябре 2023 они приехали в Киев на Саммит первых леди и джентльменов, где не скрывали чувств: сидели рядом и держались за руки.

Шон Пенн с Ольгой Коротяевой / Фото с сайта Офиса Президента

Однако уже впоследствии Шона Пенна заметили за страстным поцелуем с молдавской актрисой и моделью Валерией Никовой. Фото опубликовало издание Page Six. В декабре 2024 года пара дебютировала вместе на красной дорожке Международного кинофестиваля в Марракеше.

Шон Пенн и Валерия Никова до сих пор вместе. 14 января 2026 года пару сфотографировали во время прогулки в Санта-Монике.