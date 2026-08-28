Папина дочка: Сильвестр Сталлоне тронул пользователей сети архивными фото с дочерью в день ее 30-летия

Звезда голливудских боевиков, 80-летний Сильвестр Сталлоне, вместе с женой Дженнифер Флавин поделились радостным событием в их семье. Старшая дочь супругов София отпраздновала свой 30-й день рождения, по этому случаю звездные родители обнародовали редкие кадры из семейного архива.

На своей странице в инстаграме культовый актер опубликовал серию фотографий, на которых видно, как росла его дочь. Среди них есть трогательный детский снимок, где маленькая София сидит на руках у отца с подписью "Папина девочка". На современных кадрах именинница в шутку показывает бицепсы рядом со знаменитым папой и нежно его обнимает.

"Уже 30 лет ты – наша гордость. С днем рождения, моя замечательная доченька София! Мы всегда тебя любим", – подписал публикацию Сталлоне. В комментариях девушка сразу же ответила: "Люблю тебя, папа!"

Жена актера, модель Дженнифер Флавин, также посвятила старшей дочери эмоциональный пост, опубликовав множество совместных фотографий. Она призналась, что рождение Софии стало лучшим днем в ее жизни, и назвала именинницу не только ребенком, но и своей самой близкой подругой.

С 30-летием, моя красавица София! Ты даришь мне столько счастья и любви! Ты такая умная и искренняя. Ты заставляешь каждого чувствовать себя особенным и услышанным. Я так рада называть тебя своей дочерью и лучшей подругой,

– написала звездная мама.

Известно, что сейчас 30-летняя София активно строит карьеру в киноиндустрии: она занимается продюсированием и адаптацией популярных книг для экранизаций, а также ведет собственный книжный клуб.

Сильвестр Сталлоне с дочерью / фото из инстаграма

Всего у Сильвестра Сталлоне пятеро детей. В браке с Дженнифер Флавин, который длится с 1997 года, родились три дочери: София, Систин и Скарлет. Также у актера есть сын Серджио от предыдущих отношений. Еще один сын звезды, Сейдж, трагически скончался в 2012 году от сердечного приступа.

Сильвестр Сталлоне с дочками / фото из инстаграма

Стоит напомнить, что Сильвестр Сталлоне имеет украинские корни (его прабабушка родом из Одессы) и публично поддерживает Украину с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Актер недавно и сам отпраздновал юбилей – Сильвестру исполнилось 80 лет. В честь этого избранница легендарного экранного "Рокки" обнародовала целую серию уникальных снимков.

