На своїй сторінці в інстаграмі культовий актор опублікував серію світлин, які демонструють, як дорослішала його донька. Серед них є щемливий дитячий знімок, де маленька Софія сидить на руках у батька з підписом "Татова дівчинка". На сучасних кадрах іменинниця жартома показує біцепси поруч зі знаменитим татом та ніжно його обіймає.

"Вже 30 років ти – наша гордість. З днем народження, моя чудова доню Софіє! Ми завжди тебе любимо", – підписав публікацію Сталлоне. У коментарях дівчина одразу ж відповіла: "Люблю тебе, тату!"

Дружина актора, модель Дженніфер Флавін, також присвятила старшій доньці емоційний допис, опублікувавши багато спільних фотографій. Вона зізналася, що поява Софії на світ стала найкращим днем у її житті, і назвала іменинницю не лише дитиною, а й своєю найближчою подругою.

З 30-річчям, моя красуня Софія! Ти даруєш мені стільки щастя та любові! Ти така розумна та щира. Ти змушуєш кожного відчувати себе особливим та почутим. Я так рада називати тебе своєю донькою та найкращою подругою,

– написала зіркова мама.

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Відомо, що зараз 30-річна Софія активно будує кар'єру в кіноіндустрії: вона займається продюсуванням та адаптацією популярних книг для екранізацій, а також веде власний книжковий клуб.

Сильвестр Сталлоне з донькою / фото з інстаграму

Загалом Сильвестр Сталлоне має п'ятьох дітей. У шлюбі з Дженніфер Флавін, який триває з 1997 року, народилися троє доньок: Софія, Сістін та Скарлет. Також актор має сина Серджіо від попередніх стосунків. Ще один син зірки, Сейдж, трагічно пішов із життя у 2012 році через серцевий напад.

Сильвестр Сталлоне з доньками / фото з інстаграму

Варто нагадати, що Сильвестр Сталлоне має українське коріння (його прабабуся родом з Одеси) та публічно підтримує Україну від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Актор нещодавно і сам відсвяткував ювілей – Сильвестру виповнилося 80 років. На честь цього обраниця легендарного екранного "Роккі" оприлюднила цілу серію унікальних кадрів.

