Популярний американський актор, режисер і продюсер Сильвестр Сталлоне 6 липня відсвяткував свій грандіозний 80-річний ювілей, з нагоди якого його кохана дружина, відома модель Дженніфер Флавін, зробила зворушливий та дуже особистий допис на своїй сторінці в Instagram.

Обраниця легендарного екранного "Роккі" оприлюднила цілу серію унікальних кадрів. Серед них особливу увагу привернули архівні знімки, на яких закохані Сильвестр та Дженніфер зафіксовані ще зовсім юними на початку своїх стосунків.

Сильвестра Сталлоне та Дженніфер Флавін / фото з інстаграму

Також модель показала теплі сімейні кадри, де актор позує разом із їхніми трьома спільними доньками – Софією, Сістін та Скарлетт, які вже виросли та перетворилися на неймовірних красунь. Шанувальники також активно обговорюють найкращі фільми з зіркою бойовиків, які стали класикою світового кінематографа.

Сильвестра Сталлоне з дорослими доньками / фото з інстаграму

Дженніфер Флавін супроводила публікацію надзвичайно ніжним та емоційним посланням до свого чоловіка.

З 80-річчям, моє кохання! Відтоді, як ми познайомилися 1988 року, ти завжди був коханням усього мого життя. Дякую тобі за нашу прекрасну родину та затишний дім, який ми створили разом. Не можу дочекатися, щоб святкувати тебе ще багато-багато років. Я кохаю тебе!

– Дженніфер Флавін.

Нагадаємо, Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін офіційно побралися у травні 1997 року. Окрім трьох доньок, у голлівудського мачо є син Серджіо від першого шлюбу. Чоловік веде абсолютно закритий та непублічний спосіб життя, адже ще в ранньому дитинстві лікарі діагностували у нього аутизм.

До слова, у мережі часто згадують кулінарні вподобання зірки, зокрема його улюблену страву та ставлення до їжі.