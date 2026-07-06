У день народження Сильвестра Сталлоне, 6 липня, коли зірка "Роккі" відзначає свій 80-й день народження, ми розповімо про те, що любить їсти зірковий актор. Також 24 Канал поділиться рецептом цієї страви, щоб ви могли відтворити її на своїй кухні.

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Яка улюблена страва Сильвестра Сталлоне?

Якось редакція All Recipes мала можливість поспілкуватись з зіркою бойовиків. І він буквально одним словом описав свою улюблену страву – "італійська". Кухня цієї країни феноменальна, адже вона складається з простих інгредієнтів, які на виході дають таку комбінацію смаків і емоцій, які не залишають абсолютно нікого байдужим. Цікаво, що сам Сталлоне вважає себе "дуже вибагливим у їжі", і саме тому йому особливо подобається простота італійської кухні.

Що ж стосується улюбленої страви Сильвестра Сталлоне, то мовиться про рігатоні з м'ясним соусом. За його словами, можна готувати як класичну пасту за старовинними рецептами, де поєднується суміш яловичого і свинячого фаршу, так і варіант з гострими ковбасками як в Емеріла Лагасса – відомого американського шефа.

Звернімо увагу! Це не звичайна паста з м'ясом. Її особливість полягає в тому, що соус готують на повільному вогні, тушкуючи його впродовж цілого дня. Щось подібне можна побачити на кухнях італійських бабусь, які потім додають трішки тертого пармезану до страви, щоб зробити її довершеною.

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Як приготувати рігатоні з м'ясним соусом

Час: 35 – 40 хвилин

35 – 40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичого фаршу

– 1 цибулина

– 1 морква

– 2 стебла селери

– 2 зубчики часнику

– 1 чайна ложка червоних пластівців чилі

– 1/2 столової ложки сушеної цибулі

– 1/2 столової ложки сушеного часнику

– 800 мілілітрів подрібнених помідорів

– 1 столова ложка томатної пасти

– 120 мілілітрів червоного вина

– 1 упаковка макаронів "Рігатоні"

– 1 пучок свіжого базиліку

– 1 пучок свіжого орегано

– 1 столова ложка оливкової олії

– 500 мілілітрів води

– Пармезан

– Базилік для прикраси



Подавайте рігатоні з м'ясним соусом, присипавши пармезаном / Фото muhammad.abdullah

Приготування:

Покладіть цибулю, часник, селеру та моркву до чаші блендера або кухонного комбайна та подрібніть їх. Налийте оливкову олію у глибоку каструлю, додайте яловичий фарш і розімніть його. Фарш необхідно смажити доти, поки він не матиме рум'яний колір. Суміш з цибулі, часнику, селери та моркви, сушений часник і цибулю, а також пластівці чилі додайте до фаршу й обсмажуйте, поки цибуля не стане прозорою. Додайте до фаршу томатну пасту, після чого влийте червоне вино. Тушкуйте, поки алкоголь не випарується. Додайте подрібнені томати, базилік, орегано, а також сіль на смак і тушкуйте, поки соус не загусне. Якщо потрібно, додайте воду. Макарони зваріть до стану "аль денте". На окремій місткій пательні змішайте їх з м'ясним соусом. Викладіть на тарілку та прикрасьте листочками базиліку та свіжонатертим пармезаном.

Від готових страв до мережі ресторанів

Для актора рідні дві кухні: італійська, звідки він походить, а також нью-йоркська, де він народився та сформувався. Правда, його кулінарний досвід далекий від того, що ми можемо побачити у дорогих ресторанах.

Я виріс на готових стравах з телевізора. Я б не впізнав смачну їжу, навіть якби вона впала мені на голову,

– зізнався якось він.

Правда, так було не завжди. І, ясна річ, коли він став зіркою, то для нього гастрономічний світ відкрився цілком і повністю. До слова, і сам він пробувався у світі кулінарії. Так, у 90-х роках Сильвестр Сталлоне став одним із засновників Planet Hollywood – мережі ресторанів, які виділялись своїм кіношним стилем, що і зробило її хітом. Разом із ним за це непросте діло взялись інші зірки Голлівуду – Брюс Вілліс і Арнольд Шварценеггер.

А яка ваша улюблена паста? Діліться своїми фаворитами у коментарях.