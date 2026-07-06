В день рождения Сильвестра Сталлоне, 6 июля, когда звезда "Рокки" отмечает свой 80-й день рождения, мы расскажем о том, что любит есть этот знаменитый актер. Также 24 Канал поделится рецептом этого блюда, чтобы вы могли приготовить его у себя на кухне.
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Какое любимое блюдо у Сильвестра Сталлоне?
Однажды редакция All Recipes имела возможность пообщаться со звездой боевиков. И он буквально одним словом описал свое любимое блюдо – "итальянское". Кухня этой страны феноменальна, ведь она состоит из простых ингредиентов, которые в итоге дают такую комбинацию вкусов и эмоций, что никого не оставляют равнодушным. Интересно, что сам Сталлоне считает себя "очень привередливым в еде", и именно поэтому ему особенно нравится простота итальянской кухни.
Что же касается любимого блюда Сильвестра Сталлоне, то речь идет о ригатони с мясным соусом. По его словам, можно готовить как классическую пасту по старинным рецептам, где сочетается смесь говяжьего и свиного фарша, так и вариант с острыми колбасками, как у Эмерила Лагасса – известного американского шеф-повара.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Обратите внимание! Это не обычная паста с мясом. Ее особенность заключается в том, что соус готовят на медленном огне, туша его в течение целого дня. Нечто подобное можно увидеть на кухнях итальянских бабушек, которые затем добавляют в блюдо немного тертого пармезана, чтобы сделать его совершенным.
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Как приготовить ригатони с мясным соусом
- Время: 35 – 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов говяжьего фарша
– 1 луковица
– 1 морковь
– 2 стебля сельдерея
– 2 зубчика чеснока
– 1 чайная ложка красных хлопьев чили
– 1/2 столовой ложки сушеного лука
– 1/2 столовой ложки сушеного чеснока
– 800 миллилитров измельченных помидоров
– 1 столовая ложка томатной пасты
– 120 миллилитров красного вина
– 1 упаковка макарон "Ригатони"
– 1 пучок свежего базилика
– 1 пучок свежего орегано
– 1 столовая ложка оливкового масла
– 500 миллилитров воды
– Пармезан
– Базилик для украшения
Подавайте ригатони с мясным соусом, посыпав пармезаном / Фото muhammad.abdullah
Приготовление:
Положите лук, чеснок, сельдерей и морковь в чашу блендера или кухонного комбайна и измельчите их.
Налейте оливковое масло в глубокую кастрюлю, добавьте говяжий фарш и размягчите его. Фарш необходимо жарить до тех пор, пока он не приобретет румяный цвет.
Смесь из лука, чеснока, сельдерея и моркови, сушеный чеснок и лук, а также хлопья чили добавьте к фаршу и обжаривайте, пока лук не станет прозрачным.
Добавьте в фарш томатную пасту, после чего влейте красное вино. Тушите, пока алкоголь не выпарится.
Добавьте измельченные помидоры, базилик, орегано, а также соль по вкусу и тушите, пока соус не загустеет. При необходимости добавьте воду.
Макароны сварите до состояния "аль денте". В отдельной вместительной сковороде смешайте их с мясным соусом. Выложите на тарелку и украсьте листиками базилика и свеженатертым пармезаном.
От готовых блюд до сети ресторанов
Для актера родные две кухни: итальянская, откуда он родом, а также нью-йоркская, где он родился и сформировался. Правда, его кулинарный опыт далек от того, что мы можем увидеть в дорогих ресторанах.
Я вырос на готовых блюдах из телевизора. Я бы не узнал вкусную еду, даже если бы она упала мне на голову,
– признался он однажды.
Правда, так было не всегда. И, конечно же, когда он стал звездой, для него мир гастрономии открылся во всей полноте. К слову, и сам он пробовал свои силы в мире кулинарии. Так, в 90-х годах Сильвестр Сталлоне стал одним из основателей Planet Hollywood – сети ресторанов, которые выделялись своим киношным стилем, что и сделало ее хитом. Вместе с ним за это непростое дело взялись другие звезды Голливуда – Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер.
А какая ваша любимая паста? Делитесь своими фаворитами в комментариях.