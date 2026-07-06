Даже если вы не раз смотрели "Рокки", некоторые подробности о создании этого фильма могут стать для вас неожиданностью. 24 Канал собрал 5 малоизвестных фактов, которые раскрывают культовую картину с новой стороны.
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Прототипом Рокки мог стать настоящий боксер
Когда Сильвестр Сталлоне работал над сценарием "Рокки", он только пытался заявить о себе в кино. Однажды он посмотрел чемпионский поединок между Мухаммедом Али и Чаком Вепнером. Несмотря на статус явного аутсайдера, Вепнер неожиданно продержался все 15 раундов и уступил лишь техническим нокаутом в конце боя.
Мухаммед Али против Чака Вепнера: смотрите видеоЕсли для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Вскоре после этого Сталлоне приступил к написанию сценария, хотя неоднократно отрицал, что именно этот боксер стал прототипом главного героя. Сам Вепнер был убежден в обратном и даже подал в суд. В итоге стороны урегулировали спор, заключив мировое соглашение, сумма которого так и не была обнародована.
Роль Аполло Крида мог получить известный чемпион
Первым претендентом на роль Аполло Крида был профессиональный боксер Кен Нортон. У него была успешная карьера в тяжелом весе, он был чемпионом мира и даже одержал победу над Мухаммедом Али.
Кен Нортон / Архивная фотография
Однако Нортон отказался от участия в фильме, поэтому роль досталась Карлу Везерсу. До актерской карьеры он также занимался спортом, в частности играл в Канадской футбольной лиге.
Саундтрек к фильму стал мировым хитом
Композитор Билл Конти работал над музыкой к "Рокки", несмотря на очень скромный бюджет картины. Именно он создал легендарную композицию Gonna Fly Now, которая стала мировым хитом. Песня обрела огромную популярность и даже возглавляла чарт Billboard Hot 100 в течение одной недели.
Gonna Fly Now: смотрите видео
Фильм вошел в историю "Оскара"
"Рокки" стал первым спортивным фильмом в истории, получившим премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Кроме того, Сильвестр Сталлоне до сих пор остается чуть ли не единственным человеком, который самостоятельно написал оригинальный сценарий, исполнил главную роль и одновременно был номинирован на "Оскар" за обе эти работы.
"Рокки": смотрите трейлер
Ранее такого добивался только Чарли Чаплин. Интересно, что Чаплин был большим поклонником "Рокки" и приглашал Сталлоне к себе в Швейцарию, однако тот отказался. Впоследствии актер сожалел об этом, ведь вскоре Чаплин скончался.
Подобная история произошла и с Элвисом Пресли. Певец также приглашал Сталлоне на показ фильма в Мемфисе, но встреча так и не состоялась.
Финал фильма мог быть совсем другим
Первый вариант финала "Рокки" выглядел иначе. По первоначальному замыслу Рокки встречал Эдриан в туннеле, после чего они вместе шли, держась за руки. Во время тестовых показов зрители сочли такое завершение слишком депрессивным, поэтому сцену решили переснять.
Постер к фильму "Рокки" / Фото GettyImages
Интересно, что именно этот кадр, где Рокки и Эдриан идут, держась за руки, использовали для афиши фильма.