Даже если вы не раз смотрели "Рокки", некоторые подробности о создании этого фильма могут стать для вас неожиданностью. 24 Канал собрал 5 малоизвестных фактов, которые раскрывают культовую картину с новой стороны.

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Прототипом Рокки мог стать настоящий боксер

Когда Сильвестр Сталлоне работал над сценарием "Рокки", он только пытался заявить о себе в кино. Однажды он посмотрел чемпионский поединок между Мухаммедом Али и Чаком Вепнером. Несмотря на статус явного аутсайдера, Вепнер неожиданно продержался все 15 раундов и уступил лишь техническим нокаутом в конце боя.

Мухаммед Али против Чака Вепнера: смотрите видео

Вскоре после этого Сталлоне приступил к написанию сценария, хотя неоднократно отрицал, что именно этот боксер стал прототипом главного героя. Сам Вепнер был убежден в обратном и даже подал в суд. В итоге стороны урегулировали спор, заключив мировое соглашение, сумма которого так и не была обнародована.

Роль Аполло Крида мог получить известный чемпион

Первым претендентом на роль Аполло Крида был профессиональный боксер Кен Нортон. У него была успешная карьера в тяжелом весе, он был чемпионом мира и даже одержал победу над Мухаммедом Али.

Кен Нортон / Архивная фотография

Однако Нортон отказался от участия в фильме, поэтому роль досталась Карлу Везерсу. До актерской карьеры он также занимался спортом, в частности играл в Канадской футбольной лиге.

Саундтрек к фильму стал мировым хитом

Композитор Билл Конти работал над музыкой к "Рокки", несмотря на очень скромный бюджет картины. Именно он создал легендарную композицию Gonna Fly Now, которая стала мировым хитом. Песня обрела огромную популярность и даже возглавляла чарт Billboard Hot 100 в течение одной недели.

Gonna Fly Now: смотрите видео

Фильм вошел в историю "Оскара"

"Рокки" стал первым спортивным фильмом в истории, получившим премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Кроме того, Сильвестр Сталлоне до сих пор остается чуть ли не единственным человеком, который самостоятельно написал оригинальный сценарий, исполнил главную роль и одновременно был номинирован на "Оскар" за обе эти работы.

"Рокки": смотрите трейлер

Ранее такого добивался только Чарли Чаплин. Интересно, что Чаплин был большим поклонником "Рокки" и приглашал Сталлоне к себе в Швейцарию, однако тот отказался. Впоследствии актер сожалел об этом, ведь вскоре Чаплин скончался.

Подобная история произошла и с Элвисом Пресли. Певец также приглашал Сталлоне на показ фильма в Мемфисе, но встреча так и не состоялась.

Финал фильма мог быть совсем другим

Первый вариант финала "Рокки" выглядел иначе. По первоначальному замыслу Рокки встречал Эдриан в туннеле, после чего они вместе шли, держась за руки. Во время тестовых показов зрители сочли такое завершение слишком депрессивным, поэтому сцену решили переснять.

Постер к фильму "Рокки" / Фото GettyImages

Интересно, что именно этот кадр, где Рокки и Эдриан идут, держась за руки, использовали для афиши фильма.