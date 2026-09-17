"Мы скоро о ней забудем": королевскую семью всколыхнул скандал из-за заявления Чарльза о Диане

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер обнародовал потрясающие воспоминания о телефонном разговоре с Чарльзом сразу после трагедии 1997 года. В Букингемском дворце уже успели официально отреагировать на эти обвинения.

Граф Чарльз Спенсер раскрыл потрясающие подробности разговора с нынешним королем Чарльзом III в своих новых мемуарах. По его словам, острая ссора произошла всего через несколько дней после гибели принцессы Дианы в 1997 году, пишет Daily Mail.

Конфликт разгорелся во время обсуждения подготовки похоронной процессии. Брат леди Ди категорически выступал против того, чтобы 15-летний принц Уильям и 12-летний принц Гарри публично шли за гробом своей матери. Однако Чарльз настаивал на своем и эмоционально реагировал на любые возражения.



Брат леди Ди выпустил мемуары о ней / Фото из инстаграма графа Спенсера

По воспоминаниям Спенсера, во время телефонного разговора Чарльз продолжал изливать свой гнев. Спенсер пишет в своей книге, что не перебивал Чарльза и ждал паузы.

Затем он замолчал. Я предположил, что эта пауза означала попытку взять себя в руки. Однако потом он выплеснул в трубку все то, что я всегда считал его скрытым пренебрежением к Диане,

– вспоминает ее брат.

Оказывается, графа Спенсера возмутила другая фраза, которую выпалил Чарльз: "Будь уверен, мы скоро о ней забудем!". Спенсер лишь смог ответить: "Я не могу поверить, что ты только что это сказал", после чего сразу же бросил трубку.

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Из-за огромного резонанса вокруг мемуаров Букингемский дворец был вынужден срочно нарушить свое традиционное молчание. Представители монарха обнародовали официальный ответ от имени короля.

Хотя мы из принципа не комментируем книги, Его Величество помнит, что боль братской скорби может затуманить ум, повлиять на суждения и исказить воспоминания так, как другие этого не воспринимают даже спустя много лет после такой утраты,

– отметили во дворце.

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Эксперты отмечают, что эта реакция очень напоминает знаменитую фразу королевы Елизаветы II – "Воспоминания могут различаться", которой она в свое время ответила на упреки принца Гарри и Меган Маркл.

А тем временем принц Гарри и Меган Маркл переехали в Великобританию и пытаются наладить свою жизнь с детьми. Недавно стало известно, что супруги решили срочно перевести своих детей в другую школу.