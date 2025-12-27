Неожиданный поворот перед финалом "Холостяка": известного стримера на Twitch едва не заблокировали

Накануне финала реалити-шоу "Холостяк", который состоялся 26 декабря, в соцсетях вспыхнул конфликт между телеканалом СТБ и популярными стримерами.

Речь идет о Филиппе Трембе и Марии Нетрембе. Почему возник скандал – читайте в материале 24 Канала.

К теме Тарас Цимбалюк выбрал победительницу: как прошел долгожданный финал 14 сезона "Холостяка"

Так, на днях телеканал СТБ подал жалобы на канал Филиппа Трембы и Марии Нетрембы, которые смотрели реалити-шоу "Холостяк" на платформе Twitch.

Филипп Тремба и Мария Нетремба / Фото из инстаграма стримера

Это вызвало волну критики в социальных сетях.

Почему разгорелся скандал?

Главная причина возмущения зрителей – непоследовательность действий телеканала. Дело в том, что Трембы транслировали "Холостяка" уже второй год подряд, и раньше это не вызывало никаких проблем. Мало того, СТБ взаимодействовал со стримерами в соцсетях: комментировал их видео в тикток с реакциями на шоу.

Однако во время текущего сезона, именно перед финалом, канал внезапно прислал две забастовки без предупреждения.

На канал thetremba на Twitch подали 2 жалобы / Фото с телеграмм-канала Филиппа Трембы

Для справки! На Twitch действует правило "трех забастовок" – третья жалоба приводит к безвозвратной блокировке канала.

Филипп Тремба в своем телеграм-канале отметил, что не один раз обращался к СТБ за официальным разрешением на трансляцию шоу, однако его запросы просто игнорировали.

Вы не представляете, сколько раз и через скольких людей я пытался дописаться до СТБ, просто чтобы легально и бесплатно их показывать (да, подчеркиваю о бесплатно, потому что и в мире, и уже даже в Украине это нормальная практика платить за популяризацию своего такого контента на другую аудиторию, я даже предлагал их рекламу показывать полностью), но всегда игнор,

– написал стример.

После получения страйков Тремба также пытался связаться с представителями телеканала для выяснения ситуации, но телеканал длительное время ему не отвечал.

Единственным, кто публично комментировал ситуацию в соцсетях, был телеведущий Григорий Решетник. В то же время его ответы в Threads только больше возмутили публику.

Вас также может заинтересовать Вы доказали, что телик – это х**та, – Лебига обратился к Решетнику перед финалом "Холостяка"

Пользователи не понимали, почему канал не предупредил стримеров, а сразу подал жалобы.

Впоследствии представители телеканала связались с Филиппом.

Созванивались с СТБ, познакомились, обсудили все, что несется. Они действительно знали, что мы стримим "Холостяка" и им было это ок, но страйки пришли от авторов оригинального The Bachelor. О забастовках команда СТБ была даже не в курсе,

– рассказал стример в Threads.

Больше забастовок не будет, а в понедельник СТБ свяжется с международными правообладателями с просьбой удалить уже имеющиеся жалобы на thetremba.

В целом хорошо поговорили, мне рассказали сколько процессов все эти согласования занимают и как оно вообще у них работает, но на будущее можно будет даже договариваться о подобных стримах,

– добавил Филипп.

Чем закончился конфликт между Трембой и СТБ / Скриншот с Threads

Контекст для понимания