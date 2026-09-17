Мелкий негодяй: звезды массово бойкотируют тур Эда Ширана из-за скандала с Палестиной

Британский хитмейкер Эд Ширан оказался в эпицентре серьезного политического скандала. Его большой тур по Америке оказался под угрозой срыва, поскольку известные артисты один за другим отказываются выходить с ним на одну сцену.

Все началось с выступления американского рэпера Macklemore, который выступал на разогреве у Ширана в Нью-Джерси. Прямо со сцены артист выкрикнул призыв о свободе Палестины и исполнил протестную песню. Это вызвало возмущение у владельцев стадионов и промоутеров. Они оказали давление на артиста и полностью исключили его из дальнейшей программы тура.

Такй шаг организаторов спровоцировал цепную реакцию. В знак солидарности с Macklemore от участия в туре отказались другие популярные исполнители. В частности, брат Билли Айлиш Финнеас, певец Аарон Роу, а также группы Beoga и Lukas Graham отменили свои выступления. Музыканты заявили, что не будут терпеть подобного давления на свободу слова.

Сам Эд Ширан попытался объяснить ситуацию, заверив, что лично не принимал решения о увольнении рэпера.

Исключение Macklemore из тура было решением промоутера, а не моим. Я никогда не подведу фанатов, которые уже построили планы, и не брошу гастрольную команду и других артистов и музыкантов, которые зависят от этой работы,

– подчеркнул певец.

When you listen to the speech that caused all of this, you see just how pathetic Ed Sheeran is in accepting this as offensive https://t.co/bWgJ2FvVLZ – Tiberius (@tiberiusfiles) September 16, 2026

Однако такие оправдания устроили далеко не всех. Бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс, открыто поддерживающий Палестину, записал видеообращение, в котором жестко раскритиковал британца.

В мире есть два типа людей. Те, кто поступает правильно, рэпер Macklemore относится к таким людям. И есть люди – их, к сожалению, много, – такие мелкие мерзавцы, как ты,

– резко заявил Уотерс, обращаясь к Ширану.

A message to @edsheeran regarding @macklemore . https://t.co/1bi8OsVPWd – Roger Waters (@rogerwaters) September 16, 2026

Интересно, что на фоне этого конфликта в сети вспомнили о предыдущих благотворительных инициативах Ширана, в частности о его масштабной поддержке Украины в 2022 году. Тогда артист открыто выступал на благотворительном концерте, собирал миллионы для украинцев и общался с группой "Антитила".

Ed Sheeran campaigned and fundraised for Ukraine and also said “I just want to say to all Ukrainians; ‘I love you, I stand with you and I’m so proud to be playing this fundraising event next week." But Ed Sheeran doesn't take sides... https://t.co/oKeKeoC67e – Organised_Chao5 (@Organised_Chao5) September 14, 2026

В то же время что касается ситуации в Газе, певец старается избегать публичной позиции, аргументируя это желанием сохранять свои концерты пространством, свободным от политики.

Кстати, Ирландия отказывается от участия в "Евровидении-2027" из-за Израиля.



