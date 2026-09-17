Усе почалося з виступу американського репера Macklemore, який співав на розігріві в Ширана у Нью-Джерсі. Прямо зі сцени артист вигукнув заклик про свободу Палестині та виконав протестну пісню. Це викликало обурення у власників стадіонів та промоутерів. Вони натиснули на артиста і повністю виключили його з подальшої програми турне.

Такий крок організаторів спровокував ланцюгову реакцію. На знак солідарності з Macklemore від участі в турі відмовилися інші популярні виконавці. Зокрема, брат Біллі Айліш Finneas, співак Aaron Rowe, а також гурти Beoga та Lukas Graham скасували свої виступи. Музиканти заявили, що не терпітимуть подібного тиску на свободу слова.

Сам Ед Ширан спробував пояснити ситуацію, запевнивши, що особисто не ухвалював рішення про звільнення репера.

Виключення Macklemore з туру було рішенням промоутера, а не моїм. Я ніколи не підведу фанатів, які вже побудували плани, і не кину гастрольну команду та інших артистів і музикантів, які залежать від цієї роботи,

– наголосив співак.

Проте такі виправдання влаштували далеко не всіх. Колишній лідер гурту Pink Floyd Роджер Вотерс, який відкрито підтримує Палестину, записав відеозвернення, де жорстко розкритикував британця.

У світі є два типи людей. Ті, хто чинять правильно, репер Macklemore належить до таких людей. І є люди – їх, на жаль, багато, – такі дрібні мерзотники, як ти,

– різко заявив Вотерс, звертаючись до Ширана.

Цікаво, що на тлі цього конфлікту в мережі пригадали попередні благодійні ініціативи Ширана, зокрема його масштабну підтримку України у 2022 році. Тоді артист відкрито виступав на благодійному концерті, збирав мільйони для українців та спілкувався з гуртом "Антитіла".

Натомість щодо ситуації в Газі співак намагається уникати публічної позиції, аргументуючи це бажанням залишати свої концерти простором без політики.

До речі, Ірландія відмовляється від участі в "Євробаченні-2027" через Ізраїль.



