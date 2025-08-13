Вчера Киевский академический драматический театр на Подоле нарушил молчание и впервые прокомментировал скандал вокруг Константина Темляка. На днях мужчину обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней.

Украинцы возмутились реакцией театра, где работает Темляк, на обвинения, которые ему выдвинули. Комментарии под сообщением с официальным заявлением закрыли, однако люди высказываются под другими публикациями, передает Show 24.

Украинцы требуют, чтобы Киевский академический драматический театр на Подоле публично и четко осудил действия Константина Темляка, отстранил его от работы и попросил прощения у пострадавших и аудитории.

Люди считают, что в официальном заявлении театр оправдал обидчика, подчеркнул его положительные черты и обесценил опыт пострадавших девушек. Коллектив обвиняют в публичном оправдании насилия.

"Театр должен быть местом, где формируется культура, а не институцией, которая толерантно относится к насильникам, прикрываясь их харизмой. Когда вы занимаете такую позицию, вы становитесь соучастниками культуры безнаказанности".

"Ваше заявление по ситуации с одним из ваших актеров – это откровенный плевок в лицо всем, кто пострадал от насилия. Фразы в стиле "мы не поддерживаем насилие, мы за гуманизм, он хороший человек, мы ничего не знаем" выглядят, как издевательство и циничное прикрытие абьюзера".

"Константин был мобилизован в ряды ВСУ уже сильно после того, что он чудил. Во-вторых, хороший и ответственный актер не равно хороший человек. Хорошие, ответственные люди могут быть насильниками, убийцами и должны быть наказаны в соответствии с законодательством".

"Театр на Подоле решил подчеркнуть положительные черты обидчика в официальном заявлении и полностью обесценить опыт пострадавших. Это ничто иное, как публичное оправдание абьюза. Между декларируемыми ценностями и конкретными действиями – пропасть. И классически закрытые комментарии там, где открыто истинное лицо. Позор".

Украинцы раскритиковали Театр на Подоле / Скриншоты из соцсетей

Как Театр на Подоле отреагировал на скандал с Темляком?

Напомним, что Театр на Подоле прокомментировал скандал с Темляком только 12 августа. В коллективе утверждают, что узнали, что Константин совершал насилие вместе с общественностью. Там добавили, что он "зарекомендовал себя как ответственный и трудолюбивый актер", а "никаких нареканий от коллег не поступало".

"Театр на Подоле всегда декларировал гуманизм, равноправие и уважение к личному достоинству. Наша работа – учить эмпатии и сочувствию через трактовку драматического материала и его исполнение на сцене. Нет сомнения, что мы осуждаем любые формы насилия над человеком", – говорится в заявлении.

В то же время в театре не отреагировали на обвинения в развращении 15-летней девушки и не сказали, уволят ли Темляка.