Театр на Подоле раскритиковали за реакцию на скандал с Темляком: "Публичное оправдание абьюза"
- Константина Темляка обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней.
- Киевский академический драматический театр на Подоле критикуют за официальное заявление, которое, по мнению общественности, оправдывает действия актера и обесценивает опыт пострадавших.
Вчера Киевский академический драматический театр на Подоле нарушил молчание и впервые прокомментировал скандал вокруг Константина Темляка. На днях мужчину обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней.
Украинцы возмутились реакцией театра, где работает Темляк, на обвинения, которые ему выдвинули. Комментарии под сообщением с официальным заявлением закрыли, однако люди высказываются под другими публикациями, передает Show 24.
Не пропустите В моих отношениях абьюза не было, – жена Темляка сделала публичное заявление на фоне скандала
Украинцы требуют, чтобы Киевский академический драматический театр на Подоле публично и четко осудил действия Константина Темляка, отстранил его от работы и попросил прощения у пострадавших и аудитории.
Люди считают, что в официальном заявлении театр оправдал обидчика, подчеркнул его положительные черты и обесценил опыт пострадавших девушек. Коллектив обвиняют в публичном оправдании насилия.
- "Театр должен быть местом, где формируется культура, а не институцией, которая толерантно относится к насильникам, прикрываясь их харизмой. Когда вы занимаете такую позицию, вы становитесь соучастниками культуры безнаказанности".
- "Ваше заявление по ситуации с одним из ваших актеров – это откровенный плевок в лицо всем, кто пострадал от насилия. Фразы в стиле "мы не поддерживаем насилие, мы за гуманизм, он хороший человек, мы ничего не знаем" выглядят, как издевательство и циничное прикрытие абьюзера".
- "Константин был мобилизован в ряды ВСУ уже сильно после того, что он чудил. Во-вторых, хороший и ответственный актер не равно хороший человек. Хорошие, ответственные люди могут быть насильниками, убийцами и должны быть наказаны в соответствии с законодательством".
- "Театр на Подоле решил подчеркнуть положительные черты обидчика в официальном заявлении и полностью обесценить опыт пострадавших. Это ничто иное, как публичное оправдание абьюза. Между декларируемыми ценностями и конкретными действиями – пропасть. И классически закрытые комментарии там, где открыто истинное лицо. Позор".
Украинцы раскритиковали Театр на Подоле / Скриншоты из соцсетей
Как Театр на Подоле отреагировал на скандал с Темляком?
Напомним, что Театр на Подоле прокомментировал скандал с Темляком только 12 августа. В коллективе утверждают, что узнали, что Константин совершал насилие вместе с общественностью. Там добавили, что он "зарекомендовал себя как ответственный и трудолюбивый актер", а "никаких нареканий от коллег не поступало".
"Театр на Подоле всегда декларировал гуманизм, равноправие и уважение к личному достоинству. Наша работа – учить эмпатии и сочувствию через трактовку драматического материала и его исполнение на сцене. Нет сомнения, что мы осуждаем любые формы насилия над человеком", – говорится в заявлении.
В то же время в театре не отреагировали на обвинения в развращении 15-летней девушки и не сказали, уволят ли Темляка.