Театр на Подолі розкритикували за реакцію на скандал з Темляком: "Публічне виправдання аб'юзу"
- Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насильстві та розбещенні неповнолітньої.
- Київський академічний драматичний театр на Подолі критикують за офіційну заяву, яка, на думку громадськості, виправдовує дії актора та знецінює досвід постраждалих.
Учора Київський академічний драматичний театр на Подолі порушив мовчання і вперше прокоментував скандал навколо Костянтина Темляка. Днями чоловіка звинуватили у домашньому насильстві й розбещені неповнолітньої.
Українці обурилися реакцією театру, де працює Темляк, на звинувачення, які йому висунули. Коментарі під дописом з офіційною заявою закрили, однак люди висловлюються під іншими публікаціями, передає Show 24.
Українці вимагають, аби Київський академічний драматичний театр на Подолі публічно і чітко засудив дії Костянтина Темляка, відсторонив його від роботи й попросив вибачення у постраждалих і аудиторії.
Люди вважають, що в офіційній заяві театр виправдав кривдника, підкреслив його позитивні риси й знецінив досвід постраждалих дівчат. Колектив звинувачують у публічному виправданні насильства.
- "Театр має бути місцем, де формується культура, а не інституцією, яка толерує насильників, прикриваючись їхньою харизмою. Коли ви займаєте таку позицію, ви стаєте співучасниками культури безкарності".
- "Ваша заява щодо ситуації з одним із ваших акторів – це відвертий плювок в обличчя всім, хто постраждав від насильства. Фрази в стилі "ми не підтримуємо насильство, ми за гуманізм, він гарна людина, ми нічого не знаємо" виглядають, як знущання та цинічне прикриття аб'юзера".
- "Костянтин був мобілізований до лав ЗСУ вже сильно після того, що він чудив. По-друге, хороший і відповідальний актор не дорівнює хороша людина. Хороші, відповідальні люди можуть бути насильниками, вбивцями й мають бути покараними відповідно до законодавства".
- "Театр на Подолі вирішив підкреслити позитивні риси кривдника в офіційній заяві та повністю знецінити досвід постраждалих. Це ніщо інше, як публічне виправдання аб'юзу. Між декларованими цінностями й конкретними діями – прірва. І класично закриті коментарі там, де відкрито справжнє обличчя. Ганьба".
Українці розкритикували Театр на Подолі / Скриншоти з соцмереж
Як Театр на Подолі відреагував на скандал з Темляком?
Нагадаємо, що Театр на Подолі прокоментував скандал з Темляком лише 12 серпня. У колективі стверджують, що дізналися, що Костянтин вчиняв насильство разом з громадськістю. Там додали, що він "зарекомендував себе як відповідальний і працьовитий актор", а "жодних нарікань від колег не надходило".
"Театр на Подолі завжди декларував гуманізм, рівноправність та повагу до особистої гідності. Наша робота – навчати емпатії та співчуттю через трактування драматичного матеріалу та його виконання на сцені. Немає сумніву, що ми засуджуємо будь-які форми насильства над людиною", – йдеться у заяві.
Водночас у театрі не відреагували на звинувачення у розбещені 15-річної дівчини й не сказали, чи звільнять Темляка.