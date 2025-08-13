Учора Київський академічний драматичний театр на Подолі порушив мовчання і вперше прокоментував скандал навколо Костянтина Темляка. Днями чоловіка звинуватили у домашньому насильстві й розбещені неповнолітньої.

Українці обурилися реакцією театру, де працює Темляк, на звинувачення, які йому висунули. Коментарі під дописом з офіційною заявою закрили, однак люди висловлюються під іншими публікаціями, передає Show 24.

Українці вимагають, аби Київський академічний драматичний театр на Подолі публічно і чітко засудив дії Костянтина Темляка, відсторонив його від роботи й попросив вибачення у постраждалих і аудиторії.

Люди вважають, що в офіційній заяві театр виправдав кривдника, підкреслив його позитивні риси й знецінив досвід постраждалих дівчат. Колектив звинувачують у публічному виправданні насильства.

"Театр має бути місцем, де формується культура, а не інституцією, яка толерує насильників, прикриваючись їхньою харизмою. Коли ви займаєте таку позицію, ви стаєте співучасниками культури безкарності".

"Ваша заява щодо ситуації з одним із ваших акторів – це відвертий плювок в обличчя всім, хто постраждав від насильства. Фрази в стилі "ми не підтримуємо насильство, ми за гуманізм, він гарна людина, ми нічого не знаємо" виглядають, як знущання та цинічне прикриття аб'юзера".

"Костянтин був мобілізований до лав ЗСУ вже сильно після того, що він чудив. По-друге, хороший і відповідальний актор не дорівнює хороша людина. Хороші, відповідальні люди можуть бути насильниками, вбивцями й мають бути покараними відповідно до законодавства".

"Театр на Подолі вирішив підкреслити позитивні риси кривдника в офіційній заяві та повністю знецінити досвід постраждалих. Це ніщо інше, як публічне виправдання аб'юзу. Між декларованими цінностями й конкретними діями – прірва. І класично закриті коментарі там, де відкрито справжнє обличчя. Ганьба".

Як Театр на Подолі відреагував на скандал з Темляком?

Нагадаємо, що Театр на Подолі прокоментував скандал з Темляком лише 12 серпня. У колективі стверджують, що дізналися, що Костянтин вчиняв насильство разом з громадськістю. Там додали, що він "зарекомендував себе як відповідальний і працьовитий актор", а "жодних нарікань від колег не надходило".

"Театр на Подолі завжди декларував гуманізм, рівноправність та повагу до особистої гідності. Наша робота – навчати емпатії та співчуттю через трактування драматичного матеріалу та його виконання на сцені. Немає сумніву, що ми засуджуємо будь-які форми насильства над людиною", – йдеться у заяві.

Водночас у театрі не відреагували на звинувачення у розбещені 15-річної дівчини й не сказали, чи звільнять Темляка.