Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку установи.

Так, у творчому колективі стверджують, що дізналися про обвинувачення Костянтина Темляка одночасно з громадськістю.

Театр на Подолі завжди декларував гуманізм, рівноправність та повагу до особистої гідності. Наша робота – навчати емпатії та співчуттю через трактування драматичного матеріалу та його виконання на сцені. Немає сумніву, що ми засуджуємо будь-які форми насильства над людиною. Ми не виправдовуємо жодні прояви домашнього, побутового чи іншого насильства та закликаємо бути відвертими й не замовчувати факти,

– написали на сторінці театру.

Вони додали, що Темляк зарекомендував себе як відповідальний і сумлінний актор, і жодних скарг від колег на його поведінку не надходило. З квітня 2024 року він мобілізований до лав ЗСУ та нині проходить військову службу. Чи повернеться Костянтин до роботи в театрі, у заяві не уточнили.

Варто зазначити, що крім роботи на сцені Театру на Подолі, Костянтин Темляк активно знімався у кіно. Він виконував головні ролі у фільмі "БожеВільні" та у серіалі "І будуть люди".

Напередодні відома кастинг-директорка Орина Петрова закликала колег працювати над створенням дієвого "інституту репутації" – щоб у кадр не потрапляли ті, хто за його межами допускає неприпустиму поведінку. Вона також наголосила, що у подібних випадках важливою є чітка та своєчасна реакція з боку правосуддя.

Водночас журналістка Аліна Доротюк наголосила: те, що людина є військовим чи талановитим актором, не означає, що вона хороша. Не можна закривати очі на насильство лише тому, що вам подобається її робота або вона служить у ЗСУ. За службу країні потрібно дякувати окремо, але це не виправдовує поганих вчинків.