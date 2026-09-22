Стало известно, как прошли последние часы жизни сына Синди Кроуфорд

Ужасная новость о внезапной смерти Пресли Гербера, сына легендарной супермодели Синди Кроуфорд, потрясла мир. Парень добровольно обратился за помощью в элитный реабилитационный центр в Санта-Монике, чтобы побороть зависимость, но его жизнь трагически оборвалась. Стали известны подробности его последних часов и эмоционального состояния перед роковым днем.

По информации издания TMZ, знаменитость прибыл в известный реабилитационный центр в субботу вечером. Информаторы, видевшие его в то время, утверждают, что он уже был нетрезв и под воздействием наркотиков. Это согласуется с вероятной причиной смерти Пресли Гербера, которую ранее раскрыли СМИ.

Уже на следующее утро, в 9:35, сына Синди Кроуфорд нашли в его комнате без признаков жизни. На вызов о возможном передозировании прибыли парамедики. Они немедленно приступили к реанимации, но, к сожалению, через 10 минут были вынуждены констатировать смерть.

Инсайдеры из окружения семьи покойного Пресли поделились с СМИ подробностями о его эмоциональном состоянии в течение последних недель его жизни.

Казалось, что он немного не в себе. Что-то было не так. Энергетически он не был похож на себя... Он пошел туда, потому что знал, что нуждается в помощи. Ему было плохо. Он всегда очень страдал от недостатка самоуважения и испытывал проблемы с принятием своего истинного "я" и ощущением полной удовлетворенности тем, кем он является как человек,

– рассказал инсайдер.



Пресли Гербер умер в реабилитационном центре / Фото presleygerber

В настоящее время полиция расследует эту страшную трагедию именно как передозировку запрещенных веществ. Правоохранители полностью отвергают версии о неправомерных действиях со стороны других лиц, хотя официальная причина смерти еще не разглашается.

Между тем стала известна официальная причина смерти Хейден Панеттьери. В этом случае теории и инсайдерская информация СМИ подтвердились по итогам следствия.