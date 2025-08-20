СолоХа сообщила радостную весть – она в третий раз стала мамой. Певица уже поделилась первыми фото ребенка.

СолоХа родила сына. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

СолоХа опубликовала серию фото с новорожденным сыном из больничной палаты. Певицу поздравили цветами и воздушными шариками. Сейчас подробностями она не поделилась, также не раскрыла имя ребенка.

Мы родились. Мой сыночек, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает тебя,

– говорится в заметке.

У СолоХи родился сын / Фото из инстаграма певицы

В комментариях под заметкой украинцы засыпали СолоХу поздравлениями и теплыми пожеланиями:

"Поздравления семье, здоровья малышу".

"Какие хорошие новости с самого утра. Поздравляю. Здоровья вам и малышу".

"Искренне поздравляю. Быть мамой – это невероятное чудо и счастье".

"Искренние поздравления. Крепкого здоровья и счастливой судьбы сыночку".

