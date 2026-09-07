Заключительный этап беременности и ремонта: Соломия Витвицкая без макияжа показала будущую квартиру

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая совсем скоро впервые станет мамой, поделилась с поклонниками снимками из своей новой квартиры. Звезда решила совместить приятное с полезным и устроила импровизированную фотосессию прямо среди строительных материалов.

На фотографиях из инстаграма видно, что квартира уже постепенно обретает свой окончательный вид. Некоторые комнаты почти готовы и нуждаются лишь в косметических штрихах, тогда как в других помещениях работы еще не завершены.

Соломия не скрывает, что мечтала привезти новорожденного сына уже в полностью готовый дом, однако реалии ремонта внесли свои коррективы в ее планы.

Ремонт: финальный этап. Беременность – тоже. Очень хотела привезти сына уже в свою квартиру после ремонта. Но, похоже, малыш не дождется, пока мы договоримся со всеми мастерами, и примет активное участие в переезде,

– с юмором отметила телеведущая.

Подписчики в комментариях активно поддерживают Соломию и отмечают, что материнство ей очень идет, восхищаясь ее энергией на таком большом сроке беременности.

Соломия Витвицкая / фото из инстаграма

Напомним, что рождение первого ребенка Витвицкой ожидается уже в сентябре этого года. Отцом ребенка является супруг телеведущей, военнослужащий Алексей Ситайло.

Сейчас у Соломии 38-я неделя, поэтому ведущая поделилась тем, как она себя чувствует перед родами.

