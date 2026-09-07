На фотографіях з інстаграму видно, що квартира вже поступово набуває свого фінального вигляду. Деякі кімнати майже готові і потребують лише косметичних штрихів, тоді як інші приміщення все ще очікують завершення робіт.

Соломія не приховує, що мріяла привезти новонародженого сина вже у повністю готову оселю, проте реалії ремонту внесли свої корективи в її плани.

Ремонт: фінальний етап. Вагітність – теж. Дуже хотіла привезти сина вже у свою квартиру після ремонту. Але, схоже, що малий не дочекається поки ми домовимося з усіма майстрами, і візьме активну участь у переїзді,

– з гумором зазначила телеведуча.

Прихильники в коментарях активно підтримують Соломію та зазначають, що материнство їй дуже личить, захоплюючись її енергією на такому великому терміні вагітності.

Соломія Вітвіцька / фото з інстаграму

Нагадаємо, що поява первістка Вітвіцької очікується вже цього вересня. Батьком дитини є чоловік телеведучої, військовослужбовець Олексій Ситайло.

Зараз у Соломії 38-ий тиждень, тож ведуча поділилася, як почувається перед пологами.

